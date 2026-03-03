Bocalom diz que PL vai apoiar candidatura de Mailza após acordo com Ciro Nogueira

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou que foi comunicado pela direção nacional do Partido Liberal (PL) de que a legenda deverá apoiar a candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do Estado.

A informação foi repassada ao prefeito por telefone, em ligação do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, nesta terça-feira (3). Segundo Bocalom, a decisão foi tomada após reunião entre Valdemar, o senador Rogério Marinho e o senador acreano Marcio Bittar.

De acordo com o prefeito, o acordo político também envolveria o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira.

Durante coletiva de imprensa, Bocalom relatou que, na conversa telefônica, Valdemar explicou que houve entendimento entre as lideranças para que o PL não lançasse candidatura própria ao governo no Acre.

“A decisão tomada é de que eu estaria liberado para ir para outro partido, porque o PL não terá candidatura de governador”, afirmou o prefeito ao detalhar o conteúdo da ligação.

Segundo ele, a justificativa apresentada foi de que houve diálogo entre Márcio Bittar, Rogério Marinho e Ciro Nogueira, com definição de alinhamento com o PP no estado.

“A alegação foi que eles tinham feito uma conversa com o Ciro Nogueira e que vão ficar juntos lá com o PP”, declarou.