Após sentença ser anulada, ex-sargento Nery volta a ser julgado por morte de adolescente

No recurso, a defesa alegou que o Ministério Público do Acre (MPAC) utilizou provas que não constavam nos autos do processo

Ex-sargento Nery será julgado nesta quinta-feira
Ex-sargento Nery será julgado nesta quinta-feira/Foto: Reprodução

O ex-sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC), Erisson Nery, voltou a ser julgado nesta quinta-feira (5) pela morte do adolescente Fernando de Jesus, de 13 anos. O julgamento acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri. O crime aconteceu em 2017, em Rio Branco.

O ex-sargento volta a ser julgado após o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) anular a setença que havia condenado o ex-militar a oito anos de prisão em regime semiaberto. A decisão atendeu a um recurso apresentado pela defesa de Nery.

No recurso, a defesa alegou que o Ministério Público do Acre (MPAC) utilizou provas que não constavam nos autos do processo.

LEIA MAIS: TJAC anula condenação de ex-sargento Nery, que passará por novo júri popular

O caso

Segundo a denúncia, o crime aconteceu na manhã de 24 de novembro de 2017, no Conjunto Canaã, no bairro Areal, na capital acreana. O ex-sargento é acusado de ter atirado contra o adolescente Fernando de Jesus, que teria tentado furtar a casa dele.

Após o crime, a investigação aponta que Nery e um colega policial teriam alterado a cena do crime.

