Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’

O clima de festa no BBB 26 deu lugar ao desespero na madrugada desta quinta-feira (5/3). Poucas horas após o retorno triunfal de Breno Corã e Juliano Floss do Quarto Secreto, a participante Marciele Albuquerque sofreu uma forte crise de ansiedade. O episódio ocorreu em meio à tensão generalizada provocada pelas informações privilegiadas que a dupla trouxe de volta ao confinamento.

Inicialmente, os colegas de Marciele acreditaram que o mal-estar seria decorrente do consumo de álcool, mas a gravidade dos sintomas logo revelou um quadro psicológico. “Alguém ajuda a tirar minha roupa”, suplicou a sister, que relatava dificuldades severas para respirar e uma sensação iminente de morte.

O Atendimento e o Desabafo

Marciele foi levada ao confessionário, onde recebeu suporte da equipe médica do programa. Após ser estabilizada, ela compartilhou com os aliados o pavor que sentiu durante o pico da crise, afirmando ter vivido momentos de puro terror.

O Gatilho: A volta de Breno, que já havia prometido “acerto de contas” com Marciele, parece ter sido o estopim para o colapso emocional da participante.

Relato do Sustos: “Eu realmente achei que ia morrer. Meu peito apertou de um jeito que o ar não vinha”, contou ela após retornar do atendimento.

Reação da Casa: Enquanto aliados como Alberto Cowboy tentavam acalmá-la, o grupo de Breno manteve-se observando a movimentação, o que gerou ainda mais burburinho entre os internautas.

Impacto no Jogo e Favoritismo

O retorno de um Paredão Falso sempre altera a hierarquia de poder no BBB 26, e o estado de saúde de Marciele acendeu um debate nas redes sociais sobre a pressão psicológica do formato.

Participante Status no Jogo Reação ao Retorno Marciele Alvo de Breno Crise de ansiedade e atendimento médico Breno Corã Líder Moral Focado em expor as falas dos rivais Juliano Floss Aliado de Breno Trouxe informações táticas para o grupo Alberto Cowboy Rival Direto Tentou manter a postura defensiva

A produção do reality informou que Marciele segue sob observação e está apta a continuar na disputa, desde que se sinta em condições. No entanto, o “xeque-mate” dado por Breno ao retornar do Quarto Secreto deixou claro que a convivência no BBB 26 será de guerra declarada daqui para frente.

Fonte: Extra

Redigido por: ContilNet