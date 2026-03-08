Arara pousa na cabeça de jovem que andava de bicicleta e cena chama atenção

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento curioso em que uma arara pousa na cabeça de um jovem que andava de bicicleta. A cena foi registrada na Bahia e rapidamente chamou atenção de internautas.

Nas imagens, um rapaz se aproxima do jovem e começa a gravar ao perceber a presença da ave sobre a cabeça dele. Durante a conversa, o homem questiona se o animal seria de criação, já que a arara permanece tranquila enquanto o jovem está parado na rua.

O rapaz explica que a ave não é domesticada, mas que já apareceu algumas vezes na casa dele. Segundo o jovem, o animal costuma frequentar o local ocasionalmente e, naquele momento, teria simplesmente pousado em sua cabeça enquanto ele passava de bicicleta.

Apesar da surpresa, a arara permanece calma durante toda a gravação, o que aumenta ainda mais a curiosidade de quem presencia a situação.

Araras são aves comuns em diversas regiões do Brasil e podem ser vistas tanto em áreas de mata quanto em cidades próximas a ambientes naturais. Em alguns casos, esses animais acabam se aproximando de áreas urbanas em busca de alimento ou abrigo.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

O episódio inusitado acabou ganhando repercussão nas redes sociais, onde muitos internautas comentaram a tranquilidade da ave e a reação bem-humorada do jovem diante da situação.

Veja o vídeo: