09/03/2026
ContilPop
Arara pousa na cabeça de jovem que andava de bicicleta e cena chama atenção

Ave apareceu de forma inesperada e permaneceu sobre o rapaz durante trajeto

Arara pousa na cabeça de jovem que andava de bicicleta e cena chama atenção
Arara pousa na cabeça de jovem na Bahia// Foto: Instagram

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento curioso em que uma arara pousa na cabeça de um jovem que andava de bicicleta. A cena foi registrada na Bahia e rapidamente chamou atenção de internautas.

Nas imagens, um rapaz se aproxima do jovem e começa a gravar ao perceber a presença da ave sobre a cabeça dele. Durante a conversa, o homem questiona se o animal seria de criação, já que a arara permanece tranquila enquanto o jovem está parado na rua.

Arara pousa na cabeça de jovem que andava de bicicleta e cena chama atenção

Arara pousa na cabeça de jovem na Bahia// Foto: Instagram

O rapaz explica que a ave não é domesticada, mas que já apareceu algumas vezes na casa dele. Segundo o jovem, o animal costuma frequentar o local ocasionalmente e, naquele momento, teria simplesmente pousado em sua cabeça enquanto ele passava de bicicleta.

Apesar da surpresa, a arara permanece calma durante toda a gravação, o que aumenta ainda mais a curiosidade de quem presencia a situação.

Arara pousa na cabeça de jovem que andava de bicicleta e cena chama atenção

Arara pousa na cabeça de jovem na Bahia// Foto: Instagram

Araras são aves comuns em diversas regiões do Brasil e podem ser vistas tanto em áreas de mata quanto em cidades próximas a ambientes naturais. Em alguns casos, esses animais acabam se aproximando de áreas urbanas em busca de alimento ou abrigo.

O episódio inusitado acabou ganhando repercussão nas redes sociais, onde muitos internautas comentaram a tranquilidade da ave e a reação bem-humorada do jovem diante da situação.

Veja o vídeo: 

