Argentina reorganiza calendário e enfrentará Guatemala em amistoso

A Seleção da Argentina precisou agir rápido para redesenhar sua programação nesta Data FIFA de março. Após o cancelamento oficial da Finalíssima — o confronto entre os campeões da Copa América e da Eurocopa —, a equipe liderada por Lionel Scaloni confirmou que enfrentará a Guatemala no dia 31 de março. A partida amistosa servirá como o último compromisso competitivo da atual campeã mundial antes da estreia na Copa do Mundo de 2026.
De acordo com o portal Metrópoles, o impasse para a realização do jogo contra a Espanha envolveu a falta de acordo sobre o local, formato e datas disponíveis, o que impediu que as federações chegassem a um consenso viável para este calendário.
Treinos intensivos e foco no elenco
Com a queda do clássico intercontinental, a comissão técnica da Argentina optou por uma estratégia de “pé no chão”. Em vez de viagens desgastantes, o grupo permanecerá reunido em solo argentino durante a maior parte da semana.
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Foco Estratégico: Scaloni priorizará treinos táticos no CT de Ezeiza, aproveitando o tempo extra para avaliações individuais antes da lista definitiva da Copa.
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Tentativas Frustradas: Alternativas como sedes na Europa e até um duelo de ida e volta foram discutidas para salvar a Finalíssima, mas o calendário apertado e o cenário político em possíveis sedes pesaram contra.
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Último Teste: O jogo contra a Guatemala, embora de menor peso técnico, é visto como essencial para dar ritmo de jogo e testar variações ofensivas.
Detalhes do amistoso: Argentina x Guatemala
Confira os dados confirmados para o encerramento da Data FIFA:
|Categoria
|Informações da Partida
|Data
|31 de março de 2026
|Adversário
|Guatemala
|Contexto
|Amistoso Internacional / Último jogo pré-Copa
|Localização
|A definir (prioridade para a Argentina)
|Destaque
|Preparação intensiva em Ezeiza
A frustração pelo cancelamento da Finalíssima é compensada pela oportunidade de Argentina manter a união do grupo em seu país, longe da pressão logística europeia. O duelo contra a Guatemala encerra um ciclo de testes onde a Albiceleste busca reafirmar seu favoritismo para defender o título mundial. A expectativa agora gira em torno da condição física de veteranos e da integração de jovens talentos que buscam uma vaga de última hora no avião para a Copa do Mundo.