Argentina reorganiza calendário e enfrentará Guatemala em amistoso

A Seleção da Argentina precisou agir rápido para redesenhar sua programação nesta Data FIFA de março. Após o cancelamento oficial da Finalíssima — o confronto entre os campeões da Copa América e da Eurocopa —, a equipe liderada por Lionel Scaloni confirmou que enfrentará a Guatemala no dia 31 de março. A partida amistosa servirá como o último compromisso competitivo da atual campeã mundial antes da estreia na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o portal Metrópoles, o impasse para a realização do jogo contra a Espanha envolveu a falta de acordo sobre o local, formato e datas disponíveis, o que impediu que as federações chegassem a um consenso viável para este calendário.

Treinos intensivos e foco no elenco

Com a queda do clássico intercontinental, a comissão técnica da Argentina optou por uma estratégia de “pé no chão”. Em vez de viagens desgastantes, o grupo permanecerá reunido em solo argentino durante a maior parte da semana.

Foco Estratégico: Scaloni priorizará treinos táticos no CT de Ezeiza, aproveitando o tempo extra para avaliações individuais antes da lista definitiva da Copa.

Tentativas Frustradas: Alternativas como sedes na Europa e até um duelo de ida e volta foram discutidas para salvar a Finalíssima, mas o calendário apertado e o cenário político em possíveis sedes pesaram contra.

Último Teste: O jogo contra a Guatemala, embora de menor peso técnico, é visto como essencial para dar ritmo de jogo e testar variações ofensivas.

Detalhes do amistoso: Argentina x Guatemala

Confira os dados confirmados para o encerramento da Data FIFA:

Categoria Informações da Partida Data 31 de março de 2026 Adversário Guatemala Contexto Amistoso Internacional / Último jogo pré-Copa Localização A definir (prioridade para a Argentina) Destaque Preparação intensiva em Ezeiza

A frustração pelo cancelamento da Finalíssima é compensada pela oportunidade de Argentina manter a união do grupo em seu país, longe da pressão logística europeia. O duelo contra a Guatemala encerra um ciclo de testes onde a Albiceleste busca reafirmar seu favoritismo para defender o título mundial. A expectativa agora gira em torno da condição física de veteranos e da integração de jovens talentos que buscam uma vaga de última hora no avião para a Copa do Mundo.