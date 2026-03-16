17/03/2026
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Ary Fontoura critica atitude de Milena com Jonas no BBB 26

Ary Fontoura sai em defesa de Jonas e chama atitude de Milena de "falta de respeito" no BBB 26

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A polêmica envolvendo a participante Milena e o modelo Jonas no BBB 26 extrapolou os muros da casa mais vigiada do Brasil e atingiu o alto escalão da teledramaturgia brasileira.

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O veterano Ary Fontoura, de 93 anos, conhecido por seu carisma e lucidez nas redes sociais, não escondeu sua indignação com a cena em que a sister soltou gases no rosto do colega de confinamento.

O comentário do ator surgiu nesta segunda-feira (16/03) em um perfil de notícias que repercutia os pedidos de expulsão da participante. “Nossa, que situação. Uma baita falta de respeito. Como as pessoas acham graça nisso? Esse rapaz é muito paciente”, disparou Ary, referindo-se à reação contida de Jonas diante do episódio.

Crítica aos valores atuais

Sempre atento aos movimentos da internet, Ary Fontoura aproveitou para interagir com seus seguidores e refletir sobre o estado atual do entretenimento e da fama rápida. Para o ator, momentos como esse mostram que o limite da convivência foi ultrapassado em nome da audiência.

“Não tem como achar isso engraçado. Difícil. Os valores estão invertidos mesmo. Dão fama e depois cancelam”, pontuou o veterano, recebendo milhares de curtidas e o apoio de internautas que também desaprovaram a “brincadeira” de Milena.

Repercussão na web

A fala de Ary Fontoura deu um novo fôlego ao debate sobre o comportamento de Milena. Muitos usuários ressaltaram que, se um ícone da elegância e da educação como Ary se sentiu ofendido, a produção do programa deveria levar o caso a sério. “Se o Ary falou, está falado. É questão de decência básica”, comentou uma fã.

Até o fechamento desta matéria, a equipe de Milena não se manifestou sobre as críticas do veterano, e a Globo mantém o suspense sobre como o assunto será abordado na edição ao vivo desta noite.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

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