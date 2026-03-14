Assessor de Trump barrado buscou reunião sobre eleições com Nunes Marques, diz jornal

O conselheiro de Donald Trump para o Brasil, Darren Beattie, pediu um encontro com o ministro do STF Kassio Nunes Marques para discutir o processo eleitoral brasileiro, informou a Folha de S.Paulo neste sábado (14).

Segundo o jornal, o magistrado havia concordado com a reunião, mas o encontro não chegou a ser marcado e não deve mais ocorrer depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva proibiu a entrada do assessor americano no país. Atual vice-presidente do TSE, Nunes Marques assumirá a presidência da Corte eleitoral em junho.

Lula adotou a medida com base em reciprocidade diplomática, como retaliação ao cancelamento, pelo governo Trump, dos vistos de ministros do STF e de integrantes do governo brasileiro. O presidente afirmou que Beattie não poderá entrar no Brasil enquanto os EUA não regularizarem a situação do visto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e de sua família.

A viagem de Beattie ao Brasil já havia gerado tensão antes mesmo da informação revelada pela Folha. Alexandre de Moraes chegou a autorizar uma visita do assessor a Jair Bolsonaro na Papuda, marcada para 18 de março, das 8h às 10h, com presença de intérprete, após pedido da defesa do ex-presidente. Depois, porém, o ministro revogou a decisão.

A revogação ocorreu após o Itamaraty informar a Moraes que o visto de Beattie havia sido concedido exclusivamente para participação no Fórum Brasil-EUA de Minerais Críticos, marcado para 18 de março, em São Paulo, e para reuniões oficiais com representantes do governo brasileiro. A visita a Bolsonaro, de acordo com essa versão, não constava dos objetivos comunicados pelo governo americano.

Em ofício, o chanceler Mauro Vieira afirmou que “a visita de um funcionário de Estado estrangeiro a um ex-presidente da República em ano eleitoral pode configurar indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro”. O ministro também sustentou que o pedido de visita ao ex-presidente não se enquadrava nos objetivos oficialmente informados pelo Departamento de Estado.

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A preocupação no governo Lula não se limita ao caso Darren Beattie, mas ao temor de que a aproximação entre a gestão Donald Trump e o bolsonarismo seja usada para pressionar instituições brasileiras e contaminar a disputa de 2026. A Reuters informou que o Itamaraty classificou a tentativa de visita de Beattie a Jair Bolsonaro, em ano eleitoral, como possível “interferência” em assuntos internos do país.

Integrantes da cúpula do PT teriam passado a a ver iniciativas apoiadas por aliados de Trump, como a ofensiva americana para enquadrar facções brasileiras como organizações terroristas, como um primeiro movimento de influência sobre o debate eleitoral no Brasil.