07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Assistentes educacionais questionam demissões em Sena; SEE se manifesta sobre critérios

Profissionais relatam dúvidas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Assistentes educacionais questionam demissões em Sena
Assistentes educacionais questionam demissões em Sena/Foto: Reprodução

Profissionais aprovados no processo seletivo simplificado da educação realizado em 2023 procuraram a redação do ContilNet para relatar dúvidas sobre o encerramento de contratos de assistentes educacionais e mediadores que atuavam em escolas de Sena Madureira. Os trabalhadores afirmam que não querem se identificar.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo os relatos, alguns profissionais tiveram os contratos encerrados sob a justificativa de ausência de demanda nas unidades escolares. No entanto, os servidores afirmam que há casos em que pessoas com classificação inferior no processo seletivo continuam atuando nas escolas, o que teria gerado questionamentos entre os candidatos aprovados.

De acordo com os profissionais, o processo seletivo realizado em 2023 foi renovado e teria validade até 2027. Diante disso, eles dizem buscar esclarecimentos sobre os critérios utilizados para definir quais contratos foram encerrados e quais permaneceram ativos.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura promove mutirão para realizar mais de 2,4 mil ultrassonografias em mulheres; entenda

“Tudo que nós queremos é que a demissão seja por ordem de classificação. Estamos bem colocados no processo seletivo e quem está em posições mais abaixo continua trabalhando”, afirmou um dos profissionais à reportagem.

Outro ponto levantado pelos trabalhadores é que, segundo eles, durante entrevistas concedidas anteriormente, o próprio secretário de Educação teria mencionado que, em caso de desligamentos, seria respeitada a ordem de classificação do processo seletivo.

Os profissionais também afirmam que existem escolas que ainda apresentam necessidade de mediadores e assistentes educacionais, especialmente para acompanhamento de alunos com necessidades específicas.

O grupo afirma que procurou a imprensa com o objetivo de dar visibilidade à situação e pedir que o caso seja analisado pela Secretaria de Estado de Educação.

“A gente só quer transparência e entendimento da situação, porque muitos profissionais foram impactados e também existem alunos que dependem desse acompanhamento educacional”, relatou outro trabalhador.

Procurada, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) enviou nota de esclarecimento sobre a situação.

Leia a nota na íntegra

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) esclarece que o encerramento dos contratos de mediadores e assistentes educacionais contratados por meio de processo seletivo simplificado realizado em 2023, no município de Sena Madureira, ocorre em conformidade com a legislação vigente e com as necessidades da administração pública.

Os referidos contratos possuem natureza temporária, sendo firmados para atender demandas específicas e por período determinado.

Em relação aos questionamentos sobre a adoção de critérios de classificação para o encerramento dos contratos, é importante esclarecer que não há amparo legal que determine que desligamentos ou encerramentos contratuais devam seguir a ordem de classificação do processo seletivo. Em qualquer forma de seleção, a classificação é utilizada como critério para a convocação inicial dos candidatos.

Após a contratação, a permanência do profissional passa a depender, principalmente, da demanda existente nas unidades escolares e das necessidades de reorganização da rede.

A SEE reafirma seu compromisso com a transparência na gestão pública e com a garantia de que todos os procedimentos adotados seguem os princípios da legalidade, da responsabilidade administrativa e do interesse público.

Aberson Carvalho
Secretário de Estado de Educação e Cultura

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.