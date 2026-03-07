Prefeitura promove mutirão para realizar mais de 2,4 mil ultrassonografias; entenda

A prefeitura de Rio Branco iniciou neste sábado (7) um mutirão de exames de ultrassonografia com a meta de ampliar a oferta de atendimentos e reduzir a fila de espera na rede municipal de saúde. A ação começou na Policlínica Barral y Barral com 100 mulheres atendidas em exames de ultrassonografia de mama bilateral.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e integra as atividades da campanha Março Mulher, voltada à prevenção e ao cuidado com a saúde feminina.

De acordo com a prefeitura, os exames realizados neste sábado foram direcionados a pacientes que já aguardavam na fila de regulação do sistema municipal de saúde. O objetivo é acelerar o diagnóstico precoce e garantir que, caso seja necessário, as pacientes possam iniciar o tratamento o mais rápido possível.

Além dos atendimentos realizados no mutirão, a programação prevê a realização de cerca de 400 exames de ultrassonografia de mama bilateral e mais de 2 mil ultrassonografias de abdome total nas próximas semanas. Os procedimentos serão agendados para pacientes que já estão cadastrados na regulação da rede municipal.

Segundo o prefeito Tião Bocalom, a iniciativa faz parte de um esforço da gestão para diminuir a espera por exames especializados.

“O setor de regulação tem uma demanda muito grande e a prefeitura está oportunizando esse serviço para tentar até zerar essas filas. A Secretaria de Saúde continua trabalhando para reduzir essas demandas, sejam exames de mamografia ou ultrassonografia”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, explicou que o mutirão faz parte de uma força-tarefa para ampliar os serviços oferecidos à população.

“Estamos em uma grande mobilização para ampliar e qualificar os serviços ofertados no município. Esse mutirão só foi possível graças à parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, instituições do terceiro setor e parlamentares que destinaram recursos por meio de emendas”, destacou.

Os atendimentos foram realizados por três médicos especialistas em ultrassonografia, por meio de parceria com o Instituto Cuidar Mais. Os recursos utilizados na ação vieram de emendas parlamentares dos ex-vereadores Ismael Machado e Arnaldo Barros.

A diretora de Regulação e Políticas Públicas da Semsa, Jocelene Soares, explicou que a iniciativa marca o início de uma parceria que permitirá ampliar a oferta de exames nas próximas semanas.

“Começamos com cerca de 100 mulheres realizando ultrassonografia de mama. Agora vamos organizar novas datas para atender os demais pacientes que aguardam na fila, tanto para ultrassonografia de mama quanto abdominal”, afirmou.

Ela também orientou que pacientes que precisam do exame pelo sistema público devem primeiro obter encaminhamento médico e, em seguida, procurar a sala de regulação nas Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) para realizar o cadastro e aguardar o agendamento.

Para as mulheres atendidas, a iniciativa representa a chance de acelerar o diagnóstico. A paciente Zilma Barros de Araújo destacou que ações como essa ajudam a reduzir a espera por exames.

“É muito importante fazer o diagnóstico o quanto antes. Às vezes a gente fica meses esperando na fila, então quando tem esse cuidado com as mulheres ajuda muito”, relatou.

Outra usuária do sistema municipal de saúde, Josangela Machado de Lima, também ressaltou a importância da prevenção.

“Já fazia um tempo que eu tinha marcado e fui chamada logo. Quero dizer para as mulheres procurarem a unidade de saúde e fazer seus exames, porque quando a gente descobre no início tem como tratar”, afirmou.