Um crime de crueldade contra animais chocou os moradores do Setor Castelo Branco, em Goiânia. O cão comunitário conhecido como Johnny sofreu queimaduras graves após uma mulher jogar um líquido quente sobre ele enquanto o animal descansava na calçada.

O momento foi registrado por câmeras de segurança e as imagens, que circulam nesta segunda-feira (16/03), mostram o desespero do animal ao fugir após o ataque.

Embora a suspeita, identificada como Cassilda Ferreira de Almeida, negue o crime e afirme que jogou apenas uma mistura de água sanitária enquanto lavava a calçada, a perícia da Polícia Civil confirmou que Johnny sofreu uma queimadura térmica de terceiro grau, atingindo quase 50% de seu corpo.

O resgate e a revolta

Moradores que cuidam de Johnny relataram que o choro do animal foi ouvido à distância. “A revolta é de todo mundo, porque todos aqui cuidavam dele”, afirmou o empresário Wander Rodrigues Borges. Após o ataque, vizinhos se mobilizaram para limpar as feridas, que estavam em “carne viva” e impregnadas com uma substância oleosa.

Estado de saúde delicado

Apesar de já estar recebendo medicação, o quadro de Johnny ainda é considerado grave. Segundo a técnica em veterinária Estefânia Mota Alves, o cão precisa de internação para evitar que a infecção se espalhe para os órgãos vitais. “Ele está tendo febre e há risco real de morte se não houver um cuidado intensivo agora”, alertou.

Investigação e penalidades

O Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil já oficializou a investigação. Segundo a delegada Simelli Lemes, o crime de maus-tratos contra cães e gatos é severo: “A pena pode chegar a 5 anos de prisão, além de multa”. Com o laudo pericial confirmando a queimadura térmica, as próximas etapas incluem o depoimento oficial da suspeita e das testemunhas.

A Polícia Civil reforça que denúncias de maus-tratos podem ser feitas pelo WhatsApp do 197 ou de forma presencial em qualquer delegacia.

Fonte: G1

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