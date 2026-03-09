09/03/2026
Atleta sofre mal súbito durante prova de ciclismo do Ironman e morre após atendimento

Participante teve parada cardiorrespiratória durante percurso da competição e foi levado a hospital, mas não resistiu.

Atleta sofre mal súbito durante prova de ciclismo do Ironman 70.3 e morre após atendimento
Atleta passa mal durante prova do Ironman 70.3, / Foto: Reprodução

Um atleta morreu após sofrer um mal súbito durante a prova do Ironman 70.3 realizada no último domingo (8). O caso ocorreu durante o percurso de ciclismo da competição em Curitiba.

De acordo com informações da organização, o participante apresentou sinais de parada cardiorrespiratória enquanto percorria um dos trechos da etapa. A equipe médica responsável pelo monitoramento do evento identificou a situação e iniciou imediatamente os procedimentos de socorro no local.

Após receber os primeiros atendimentos, o atleta foi encaminhado por uma unidade de resgate a um hospital no município de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Apesar das tentativas de reanimação e dos esforços da equipe hospitalar, o óbito foi confirmado pouco tempo depois da chegada à unidade de saúde.

Em nota oficial, a organização do Ironman 70.3 manifestou pesar pela morte do participante e informou que está prestando apoio aos familiares. Segundo os responsáveis pelo evento, equipes médicas, de segurança e de resgate estavam distribuídas ao longo do percurso para garantir a assistência aos competidores.

O Ironman 70.3 é considerado um dos principais desafios de resistência do calendário esportivo internacional. A competição reuniu cerca de 8 mil pessoas na capital paranaense, entre atletas e equipes de apoio.

