Ator descarta comprar ações de clube brasileiro e diz focar apenas em clube na Inglaterra

Ryan Reynolds comentou rumores sobre possível interesse no clube pernambucano durante entrevista à ESPN Brasil

O ator canadense Ryan Reynolds afirmou neste sábado (7) que não pretende comprar ações do Santa Cruz Futebol Clube, encerrando as especulações que circularam entre torcedores brasileiros nas últimas semanas.

A declaração foi feita em entrevista à ESPN Brasil antes da partida do Wrexham A.F.C. contra o Chelsea Football Club pela FA Cup.

Durante a conversa, Reynolds foi questionado sobre os rumores de que estaria interessado em adquirir participação no clube pernambucano. O ator explicou que, apesar de ter interesse em conhecer melhor o Brasil e passar mais tempo no país, assumir a gestão de outro clube de futebol não está nos seus planos.

Coproprietário do Wrexham, o artista afirmou que prefere concentrar seus esforços no projeto do clube galês, destacando que já possui grande responsabilidade com a equipe.

O nome de Reynolds passou a ser ligado ao Santa Cruz após uma publicação do perfil Topskills Sports UK nas redes sociais sugerir que o ator estaria interessado em adquirir ações do time pernambucano.

A possibilidade gerou grande repercussão entre torcedores do clube, que passaram a comentar o assunto nas redes sociais e chegaram a convidar o ator para conhecer o estádio do Arruda e a cultura tricolor.

Apesar da mobilização da torcida, as declarações do ator reforçam que não há negociação em andamento e que seu foco permanece exclusivamente no projeto do Wrexham.

