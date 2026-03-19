19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Justiça expede cautelar e bloqueia venda de frota da Ricco; entenda

De acordo com o processo, empregados relataram atrasos no pagamento de salários

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
o juiz do trabalho Felipe Taborda considerou que há sinais de dificuldades financeiras e risco de prejuízo aos trabalhadores
o juiz do trabalho Felipe Taborda considerou que há sinais de dificuldades financeiras e risco de prejuízo aos trabalhadores | Foto: Reprodução

A Justiça do Trabalho no Acre determinou uma série de medidas contra a empresa Ricco Transportes e Turismo EIRELI após denúncias de descumprimento de direitos trabalhistas. A decisão foi tomada pelo juiz Felipe Taborda dentro de uma Ação Civil Pública movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros do Acre (SINTTPAC).

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com o processo, empregados relataram atrasos no pagamento de salários, falhas nos depósitos do FGTS e do INSS e redução do tempo de descanso durante o expediente. O sindicato também afirmou que a empresa teria adotado atitudes consideradas contrárias à atuação sindical e interrompido, por conta própria, a operação de dezenas de linhas de ônibus.

“Assim, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a INDISPONIBILIDADE dos bens móveis (veículos) da Requerida RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, com especial atenção aos veículos que integram sua frota, proibindo-se a alienação, transferência ou retirada dos referidos bens do Estado do Acre sem prévia autorização deste Juízo”, diz trecho da decisão.

Ao avaliar o caso, o juiz do trabalho Felipe Taborda considerou que há sinais de dificuldades financeiras e risco de prejuízo aos trabalhadores caso medidas preventivas não fossem adotadas. Por isso, autorizou ações cautelares para preservar bens da empresa e garantir possíveis pagamentos futuros.

Entre as determinações está o impedimento de vender ou transferir veículos da frota sem autorização judicial. Os ônibus foram incluídos em sistema nacional de restrição, e órgãos de trânsito foram informados para fiscalizar o cumprimento da ordem.

A empresa também terá cinco dias para entregar à Justiça uma relação completa dos funcionários que atuam no estado. Se descumprir o prazo, poderá pagar multa diária de R$ 1 mil. O bloqueio imediato de recursos públicos foi rejeitado, mas o Município de Rio Branco deverá ser comunicado para, se quiser, reservar valores que possam ser repassados à empresa.

“Defiro ainda o pedido de que a empresa RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, apresente listagem completa dos seus empregados no Estado do Acre, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de 30 dias, a ser destinada oportunamente”, determina o juíz.

Agora, a Ricco Transportes deverá apresentar sua defesa no processo. Uma audiência de conciliação entre as partes já foi agendada para o dia 27 de março de 2026.

Paralisação

Um comunicado publicado no perfil do Instagram,  pela empresa Ricco Transportes, responsável pela operação do transporte coletivo urbano em Rio Branco, anunciou a paralisação de 31 linhas de ônibus a partir deste sábado, 14 de março.

Segundo nota , a suspensão dos serviços ocorre devido a um desequilíbrio econômico-financeiro provocado por uma conjuntura multifatorial que vem impactando a operação do sistema de transporte coletivo na capital acreana.

Em nota posterior, a empresa anunciou que após conversa com a Prefeitura, retomaria as atividades na segunda-feira seguinte (16).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.