Autoridades alertam sobre proibição de circulação na pista do aeródromo de Santa Rosa do Purus

Moradores de Santa Rosa do Purus estão sendo alertados sobre a proibição de circulação de pessoas, veículos e animais na pista do aeródromo do município. A medida visa reforçar a segurança das operações de pouso e decolagem no local.

De acordo com o comunicado divulgado por órgãos responsáveis pela administração e fiscalização do espaço aéreo, a pista é considerada área restrita, sendo permitido o acesso apenas a pessoas autorizadas. A presença de animais, motocicletas, carros ou pedestres no local pode representar risco tanto para as aeronaves quanto para quem circula na área.

A orientação segue normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que regulamenta o funcionamento de aeródromos em todo o país. Conforme as regras da aviação civil, quem descumprir a determinação pode estar sujeito a sanções previstas na legislação.

A ação conta com apoio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, responsável por parte da gestão da infraestrutura aeroportuária no estado.

As autoridades reforçam que a segurança no transporte aéreo começa com o respeito às normas em solo, evitando situações que possam colocar em risco pilotos, passageiros e a população que vive nas proximidades do aeródromo.