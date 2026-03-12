Bailarina brasileira conquista papel principal no balé de Londres

12/03/2026
A bailarina brasileira Mayara Magri, de 31 anos, ocupa atualmente um dos cargos mais prestigiados da dança clássica mundial. A carioca integra o seleto grupo de bailarinos principais do Royal Ballet, companhia residente da Royal Opera House, em Londres.

No palco, a artista interpreta alguns dos papéis mais emblemáticos do repertório do balé clássico. Entre eles está “Giselle”, obra romântica do século XIX conhecida pela delicadeza do primeiro ato e pela intensidade dramática do segundo. A brasileira estreou no papel como bailarina principal no dia 28 de fevereiro.

Natural do Rio de Janeiro, Mayara iniciou sua trajetória na dança ainda na infância. Ela começou a praticar balé aos oito anos de idade, após aceitar o convite de uma amiga que frequentava uma escola de dança e a levou para conhecer o estúdio.

Desde então, a bailarina construiu uma carreira marcada por dedicação e disciplina até alcançar o alto nível da dança clássica internacional.

Em entrevista à BBC News Brasil, Mayara contou detalhes de sua trajetória e do caminho percorrido até chegar a uma das posições mais cobiçadas do balé mundial. Segundo ela, a conquista é resultado de anos de treinamento intenso e perseverança na carreira artística.

BBC 

