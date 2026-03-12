Baixa procura por vacinas contra a gripe preocupa no interior do Acre

A baixa procura pela vacina contra a gripe tem preocupado profissionais e autoridades da área da saúde em Sena Madureira, no interior do Acre. Mesmo com o aumento de casos da doença nas últimas semanas no município, muitas pessoas ainda não têm buscado a imunização nas Unidades Básicas de Saúde.

O imunizante está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade e é considerado uma das principais formas de prevenção contra a gripe e suas possíveis complicações. Ainda assim, segundo dados do setor de imunização, a adesão da população segue abaixo do esperado.

Profissionais da saúde alertam que a vacina é fundamental para reduzir o risco de agravamento da doença, que em alguns casos pode evoluir para problemas respiratórios mais graves, como pneumonia. Crianças, idosos e mulheres grávidas estão entre os grupos mais vulneráveis e que necessitam de maior atenção quanto à imunização.

As equipes de saúde também demonstram preocupação com a resistência de algumas gestantes em receber a vacina, situação que tem sido observada com frequência nas unidades de saúde do município.

Apesar da baixa procura registrada na área urbana, ações realizadas em comunidades mais distantes por meio de atendimentos itinerantes têm apresentado resultados positivos, com maior participação dos moradores.

Diante do cenário, profissionais de saúde reforçam o apelo para que a população procure as Unidades Básicas de Saúde de Sena Madureira e mantenha a caderneta de vacinação atualizada, garantindo maior proteção contra a gripe e suas complicaç