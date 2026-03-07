Cobertura vacinal contra gripe em grupos prioritários não chega a 14%, mostra Sesacre

Apesar do aumento de casos de gripe, a vacinação contra influenza no Acre ainda apresenta índices baixos entre os grupos prioritários. Dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) referentes da 1ª à 7ª semana epidemiológica mostram que, de uma meta de 79.059 crianças, apenas 6.157 foram vacinadas, o que representa 7,79% de cobertura. Entre gestantes, foram 1.306 doses aplicadas de uma meta de 9.520, alcançando 13,72% – o mais alto entre os grupos prioritários, mas que sequer chega a 14%.

Já entre os idosos, 5.913 pessoas foram vacinadas de um público estimado em 84.391, resultando em apenas 7,01% de cobertura.

Os dados fazem parte do balanço da campanha de vacinação contra o imunobiológico da influenza referente ao período de 2025 a 2026 e revelam um avanço considerado lento diante do cenário de aumento de atendimentos por síndromes gripais no estado.

Na regional do Baixo Acre, foram aplicadas 3.428 doses em crianças, 760 em gestantes e 4.340 em idosos, alcançando coberturas de 7,37%, 13,62% e 7,52%, respectivamente.

Na regional do Alto Acre, os números também seguem baixos: 634 crianças vacinadas de uma meta de 7.239 (8,76%), 118 gestantes de 910 (12,97%) e 511 idosos de 7.512 (6,80%).

Já na regional do Juruá, foram aplicadas 2.095 doses em crianças de uma meta de 25.284, resultando em 8,29% de cobertura. Entre gestantes, foram 428 doses de uma meta de 3.029 (14,13%), enquanto entre idosos foram 1.062 vacinados de um total esperado de 19.154, equivalente a 5,54%.

Entre os maiores municípios do estado, Rio Branco apresenta 1.956 crianças vacinadas de uma meta de 29.905 (6,54%), 423 gestantes de 3.559 (11,89%) e 3.027 idosos de um total de 40.789 (7,42%).

Em Cruzeiro do Sul, foram 804 crianças vacinadas de uma meta de 8.540 (9,41%), 200 gestantes de 905 (22,10%) e 670 idosos de 8.386 (7,99%).

A vacina contra a influenza está disponível gratuitamente nas unidades de saúde e é considerada a principal forma de prevenção contra quadros graves da doença. Autoridades de saúde reforçam o chamado para que os grupos prioritários procurem os postos de vacinação e ampliem a cobertura no estado.