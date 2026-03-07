07/03/2026
ContilPop
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo

Cobertura vacinal contra gripe em grupos prioritários não chega a 14%, mostra Sesacre

Dados fazem parte do balanço da campanha de vacinação referente ao período de 2025 a 2026

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O Acre terá R$ 369 mil destinados ao reforço da vacinação de crianças e adolescentes. Os recursos fazem parte de incentivo criado pelo MS
DNa regional do Baixo Acre, foram aplicadas 3.428 doses em crianças, 760 em gestantes e 4.340 em idosos, alcançando coberturas de 7,37%, 13,62% e 7,52%, respectivamente. Foto: Ascom Prefeitura/Anderson Lippi

Apesar do aumento de casos de gripe, a vacinação contra influenza no Acre ainda apresenta índices baixos entre os grupos prioritários. Dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) referentes da 1ª à 7ª semana epidemiológica mostram que, de uma meta de 79.059 crianças, apenas 6.157 foram vacinadas, o que representa 7,79% de cobertura. Entre gestantes, foram 1.306 doses aplicadas de uma meta de 9.520, alcançando 13,72% – o mais alto entre os grupos prioritários, mas que sequer chega a 14%.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Já entre os idosos, 5.913 pessoas foram vacinadas de um público estimado em 84.391, resultando em apenas 7,01% de cobertura.

Os dados fazem parte do balanço da campanha de vacinação contra o imunobiológico da influenza referente ao período de 2025 a 2026 e revelam um avanço considerado lento diante do cenário de aumento de atendimentos por síndromes gripais no estado.

Na regional do Baixo Acre, foram aplicadas 3.428 doses em crianças, 760 em gestantes e 4.340 em idosos, alcançando coberturas de 7,37%, 13,62% e 7,52%, respectivamente.

Na regional do Alto Acre, os números também seguem baixos: 634 crianças vacinadas de uma meta de 7.239 (8,76%), 118 gestantes de 910 (12,97%) e 511 idosos de 7.512 (6,80%).

Já na regional do Juruá, foram aplicadas 2.095 doses em crianças de uma meta de 25.284, resultando em 8,29% de cobertura. Entre gestantes, foram 428 doses de uma meta de 3.029 (14,13%), enquanto entre idosos foram 1.062 vacinados de um total esperado de 19.154, equivalente a 5,54%.

Entre os maiores municípios do estado, Rio Branco apresenta 1.956 crianças vacinadas de uma meta de 29.905 (6,54%), 423 gestantes de 3.559 (11,89%) e 3.027 idosos de um total de 40.789 (7,42%).

Em Cruzeiro do Sul, foram 804 crianças vacinadas de uma meta de 8.540 (9,41%), 200 gestantes de 905 (22,10%) e 670 idosos de 8.386 (7,99%).

A vacina contra a influenza está disponível gratuitamente nas unidades de saúde e é considerada a principal forma de prevenção contra quadros graves da doença. Autoridades de saúde reforçam o chamado para que os grupos prioritários procurem os postos de vacinação e ampliem a cobertura no estado.

Dados são referentes a balanço de 2025 e 2026. Foto: Reprodução/Sesacre

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.