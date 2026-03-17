18/03/2026
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Banco Master: liquidação provoca cancelamento de quase 50 shows no Brasil

Consumidores enfrentam dificuldades com reembolsos e viagens perdidas

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Banco Master: liquidação provoca cancelamento de quase 50 shows no Brasil
Banco Master: o escândalo financeiro que ameaça contaminar a política e abalar a credibilidade das instituições/Foto: Reprodução

O setor de entretenimento no Brasil foi atingido por um efeito dominó financeiro nesta semana. A liquidação do Banco Master resultou no cancelamento ou adiamento de quase 50 apresentações musicais em todo o território nacional.

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A produtora Estética Torta, responsável por diversos eventos internacionais e nacionais, confirmou que teve seus recursos e investimentos bloqueados pela falência da instituição, impossibilitando a logística de dezenas de shows programados.

De acordo com informações da rádio CBN, o problema foi agravado pela falta de comunicação: em diversos casos, o aviso de cancelamento chegou aos fãs no próprio dia do evento ou poucas horas antes da abertura dos portões, gerando revolta e prejuízos acumulados.

Prejuízos ao consumidor e irregularidades

A crise do Banco Master não afetou apenas o caixa das empresas, mas atingiu diretamente o bolso do público, que agora luta por seus direitos.

  • Logística Perdida: Milhares de consumidores relatam prejuízos com passagens aéreas e reservas de hotel que não puderam ser canceladas a tempo.

  • Datas Fantasmas: Há denúncias de que a produtora teria divulgado datas de shows sem a devida confirmação de teatros ou contratos assinados com os artistas, intensificando a desconfiança.

  • Dificuldade de Reembolso: O estorno dos ingressos tornou-se um impasse, já que o capital da produtora está retido no processo de liquidação judicial do banco.

Resumo da crise: Banco Master e estética torta

Confira os pontos centrais da situação que mobiliza os órgãos de defesa do consumidor:

Detalhe da Crise Informação Atualizada
Instituição Envolvida Banco Master (em regime de liquidação)
Produtora Afetada Estética Torta
Volume de Eventos Aproximadamente 50 shows cancelados/adiados
Principais Reclamações Falta de aviso prévio e ausência de reembolso
Órgãos Atuantes Procon e Ministério Público (análise de dano coletivo)

O caso está sendo monitorado de perto por órgãos de defesa do consumidor, que avaliam a existência de danos coletivos e possíveis falhas graves na gestão dos eventos. Enquanto a liquidação do Banco Master segue os trâmites do Banco Central e do Poder Judiciário, os fãs são orientados a reunir todos os comprovantes de gastos — incluindo transporte e alimentação — para futuras ações de indenização.

A produtora Estética Torta ainda tenta remanejar algumas datas, mas a credibilidade da empresa e a saúde financeira do mercado de shows seguem sob forte pressão em 2026.

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