Bittar não deve perder cargos que tem na prefeitura após saída de Bocalom do PL: “Não é justo”

Questionado sobre a possibilidade de mudanças na equipe após o desgaste político, Bocalom descartou qualquer retaliação

O prefeito ressaltou que considera injusto promover exonerações em razão do episódio envolvendo o partido.
Foto: ContilNet

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou nesta terça-feira (3) que os indicados do senador Marcio Bittar na administração municipal serão mantidos nos cargos, mesmo após o senador ter participado da articulação que resultou na saída do prefeito do Partido Liberal.

Entre os nomes está o da secretária municipal de Meio Ambiente, Flaviane Agustine Stedile, que é nora do senador.

Questionado sobre a possibilidade de mudanças na equipe após o desgaste político, Bocalom descartou qualquer retaliação.

“Com certeza, serão mantidos. Não tem motivo para poder dispensar os colaboradores que nós temos, que são amigos do Márcio, que a gente colocou ali”, declarou.

O prefeito ressaltou que considera injusto promover exonerações em razão do episódio envolvendo o partido.

“O Márcio, eu acho que diante do trabalho, diante das ajudas que ele deu para a nossa prefeitura, eu acho que não é justo fazer isso”, afirmou.

Apesar de ter admitido estar chateado com Bittar após a decisão da cúpula nacional do PL de não lançar candidatura própria ao governo do Estado, Bocalom já declarou que continuará apoiando o senador na disputa ao Senado e também o governador Gladson Camelí.

VÍDEO:

