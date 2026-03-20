Bocalom afirma que só fará alianças com quem seguir sua linha de gestão

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, oficializou sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), conforme anunciou em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (19). O ato ocorreu em Brasília, onde ele foi recebido pelo presidente nacional da legenda, Aécio Neves, responsável por abonar a ficha de filiação do gestor acreano.

Após retornar à capital acreana ainda na noite de quinta-feira, o prefeito concedeu coletiva de imprensa e destacou que o retorno à sigla marca o início de uma nova fase de articulações políticas voltadas à construção de alianças para viabilizar sua pré-candidatura ao Governo do Acre nas eleições deste ano.

Segundo Bocalom, as conversas políticas já começam a ser estruturadas e terão como base um projeto de desenvolvimento estadual que, de acordo com ele, vem sendo defendido ao longo de sua trajetória pública. O prefeito afirmou que pretende reunir forças políticas alinhadas a um modelo de gestão focado no setor produtivo e na aplicação responsável dos recursos públicos.

“Olha, o que a gente pode fazer, eu nunca deixei de falar aquilo que eu queria fazer pelo estado. E o que eu fiz na Acrelândia foi o que me deu a visibilidade necessária pra poder participar aqui em Rio Branco e a nível do estado. E agora, o que eu fiz em Acrelândia é o que nós estamos fazendo aqui em Rio Branco. Nós somos uma equipe aguerrida, dedicada e que cuida bem do dinheiro do povo. Provou, mais uma vez, que se não roubar o dinheiro, o caminho é o setor produtivo”, afirmou.

Alianças com critérios políticos

Durante a coletiva, o prefeito enfatizou que o retorno ao PSDB não representa apenas uma mudança partidária, mas a abertura de um espaço político para consolidar alianças estratégicas em torno de sua candidatura. Ele ressaltou que os acordos políticos não serão construídos apenas por conveniência eleitoral, mas por afinidade com o projeto que defende.

“O Brasil agora construiu uma ampla aliança. Evidentemente, vamos dialogar, mas para fazer aliança não fazemos pacto de qualquer jeito. Não estamos atrás daquela história de fazer negócios por fazer negócios. Vamos buscar aqueles que querem defender um projeto de desenvolvimento estadual, como o que defendemos a vida inteira. Nunca mudei. Vou continuar defendendo o projeto produzir para empregar e não roubar o dinheiro público. Quem estiver dentro dessa linha não terá dúvida de que estará com a gente, defendendo os interesses da maioria da população”, declarou.

A fala sinaliza que as articulações políticas devem priorizar partidos e lideranças que compartilhem do mesmo direcionamento administrativo, reforçando a estratégia de construir uma base política alinhada ao que o prefeito apresenta como modelo de gestão.

Gestão como vitrine política

Bocalom também apontou que os resultados da administração municipal serão utilizados como referência para ampliar apoios políticos no estado. Segundo ele, as ações realizadas em Rio Branco demonstram a viabilidade do projeto que pretende levar para o governo estadual.

“Tenho certeza que o Rio Branco nunca teve a cara de capital como está tendo hoje. Nunca houve, através da prefeitura, obras estruturantes e grandiosas como as que estão acontecendo agora. A população vai entender isso, porque o povo do Acre quer desenvolvimento, como aconteceu em Acrelândia e como está acontecendo hoje em Rio Branco”, afirmou.

Apoio nacional e fortalecimento do PSDB

Durante o encontro em Brasília, Aécio Neves destacou que a filiação de Bocalom representa uma nova fase para o PSDB no Acre e sinalizou apoio ao projeto político do prefeito para as eleições. A expectativa da direção nacional é fortalecer a legenda no estado e ampliar a formação de alianças competitivas para o pleito.

O retorno ao PSDB também marca uma volta às origens políticas de Bocalom, que disputou o Governo do Acre pela sigla em 2006 e 2010, quando alcançou 49,18% dos votos válidos, ficando a menos de cinco mil votos da vitória.

Com a nova filiação, o prefeito inicia oficialmente uma fase de intensificação das negociações políticas, buscando consolidar alianças partidárias e ampliar sua base de apoio para a disputa estadual deste ano.