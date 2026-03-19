“Dar um novo caminho ao Acre”, diz Aécio Neves ao receber Bocalom no PSDB

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, oficializou nesta quinta-feira (19), em Brasília, sua filiação ao PSDB, marcando o retorno ao partido onde construiu parte importante de sua trajetória política. O ato contou com a presença do deputado federal e presidente nacional da sigla, Aécio Neves, responsável por abonar a ficha de filiação do gestor acreano.

Durante o encontro, Aécio destacou que a chegada de Bocalom representa uma nova fase para o partido no estado e sinalizou apoio ao projeto político do prefeito para as eleições futuras. Segundo ele, o objetivo é fortalecer o PSDB no Acre e abrir espaço para uma nova liderança estadual.

“O PSDB tá tendo a alegria de receber de volta em seus quadros o meu amigo, prefeito Tião Bocalom. Agora com uma nova missão, dar um novo caminho ao estado do Acre. Nesse momento, Tião se filia ao PSDB, com nosso apoio para sua candidatura ao governo. Tenho certeza que teremos uma forte chapa também no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em especial, e na Assembleia Legislativa, porque o PSDB voltou para ser forte no Brasil e no Acre. Confiamos em você e esperamos que a população do Acre dê essa oportunidade a esse grande homem público, testado e experiente”, afirmou Aécio Neves.

A filiação acontece após semanas de negociações entre lideranças tucanas e o grupo político do prefeito. O encontro foi realizado no apartamento do parlamentar, onde também foram discutidas estratégias para fortalecer a sigla nas eleições de 2026, incluindo a formação de uma bancada competitiva no Legislativo estadual e federal.

Já filiado novamente ao partido, Bocalom agradeceu o apoio recebido e afirmou que pretende reconstruir a força histórica do PSDB no Acre.

“Só quero agradecer imensamente por mais uma vez nos receber no partido e pela confiança que o senhor está prestando sobre o nosso grupo, um grupo de pessoas dedicadas. Vou lhe prometer uma coisa: tenho fé em Deus que o nosso PSDB no Acre vai voltar a ser aquele PSDB que foi de 20 anos de luta, quando lá eu estava. O compromisso nosso é no mínimo um deputado federal”, declarou o prefeito.

O retorno ao PSDB representa também uma volta às origens políticas de Bocalom. Ele já disputou o governo do Acre pela legenda em 2006 e 2010, sendo que, na segunda eleição, protagonizou uma disputa apertada, alcançando 49,18% dos votos e ficando a menos de cinco mil votos da vitória.

Pelo partido, também concorreu à prefeitura de Rio Branco em 2008 e 2012, chegando ao segundo turno na última tentativa, quando perdeu por uma diferença inferior a três mil votos. Antes disso, consolidou sua base política como prefeito de Acrelândia, onde foi eleito e reeleito no início dos anos 2000.

Mesmo após derrotas eleitorais naquele período, Bocalom manteve presença ativa na política acreana. A mudança de cenário veio em 2020, quando venceu a eleição para prefeito de Rio Branco. Em 2024, reforçou sua posição ao conquistar a reeleição ainda no primeiro turno, com mais de 54% dos votos.

Agora de volta ao PSDB, o prefeito aposta na reorganização do partido para ampliar sua influência política no estado e preparar o terreno para as próximas disputas eleitorais.