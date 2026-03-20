20/03/2026
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Bocalom atravessa elevado Mamedio Bittar em moto usada por Bolsonaro

A estrutura possui 278 metros de extensão, com pavimentação asfáltica e iluminação moderna

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Logo atrás do prefeito, integrantes de motoclubes do Acre foram os primeiros a passar pelo Elevado.
Logo atrás do prefeito, integrantes de motoclubes do Acre foram os primeiros a passar pelo Elevado | Foto: Juan Diaz, ContilNet

O prefeito Tião Bocalom liberou o trânsito do Elevado Mamedio Bittar, na noite desta sexta-feira (20), na garupa da mesma motocicleta usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma visita ao Acre.

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Quem conduzia a moto que levou Bocalom na garupa foi o empresário Marcelo Dias, CEO do Grupo Star Motors.

Logo atrás do prefeito, integrantes de motoclubes do Acre foram os primeiros a passar pelo Elevado.

A primeira travessia do elevado marcou a noite de inauguração | Foto: Juan Diaz, ContilNet

Proprietários de carros antigos, como Fuscas, Kombi, Opala, Passat, e outros modelos, também abrilhantaram o momento.

A obra, que teve o lançamento de sua pedra fundamental em julho de 2022 e início da construção no mesmo mês do ano seguinte, demorou menos de dois anos para ser concluída.

O investimento total é de aproximadamente R$ 27,4 milhões, fruto de emendas parlamentares do senador Márcio Bittar e contrapartida da Prefeitura de Rio Branco.

A estrutura possui 278 metros de extensão, com pavimentação asfáltica e iluminação moderna de LED, com o objetivo de desafogar o tráfego na região no sentido centro-bairro.

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