Com investimento de R$ 27 milhões, elevado Mamédio Bittar promete aliviar o tráfego

O elevado Mamédio Bittar, localizado na Avenida Ceará, será finalmente inaugurado na noite desta sexta-feira (20), em uma cerimônia que conta com a presença do prefeito Tião Bocalom e de outras autoridades.

A obra, que teve o lançamento de sua pedra fundamental em julho de 2022 e início da construção no mesmo mês do ano seguinte, demorou menos de dois anos para ser concluída.

O investimento total é de aproximadamente R$ 27,4 milhões, fruto de emendas parlamentares do senador Márcio Bittar e contrapartida da Prefeitura de Rio Branco.

A estrutura possui 278 metros de extensão, com pavimentação asfáltica e iluminação moderna de LED, com o objetivo de desafogar o tráfego na região no sentido centro-bairro.

A obra possui uma estrutura sustentada por 27 pilares, além de concretagem e instalação de vigas metálicas distribuídas em seis vãos.

O prefeito Tião Bocalom vê a estrutura como a maior da história de Rio Branco e acredita que, a partir dela, a cidade começa a “ter cara de capital”.

“É uma obra dos nossos sonhos, dos sonhos dos moradores de Rio Branco, e uma estrutura que deixa nossa cidade com cara de capital. Estávamos precisando, além de tudo isso, melhorar o trânsito dessa região e melhorar a vida da nossa população,” disse o prefeito sobre a obra.