11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Bocalom detalha conversa com Aécio e diz que decisão sobre entrada no PSDB sai na terça

O prefeito afirmou estar esperançoso, mas disse manter cautela diante das articulações políticas em Brasília

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Bocalom em entrevista ao ContilNet
Bocalom em entrevista ao ContilNet/Foto: Reprodução

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, abriu o jogo sobre a conversa que teve com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, em Brasília, na última terça-feira (10), e deu detalhes do encontro.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Bocalom busca se filiar ao partido tucano para disputar o Governo do Acre em 2026, após não encontrar espaço no PL.

Aécio Neves pediu um tempo a Bocalom para definir a situação

Aécio Neves pediu um tempo a Bocalom para definir a situação/Foto: Reprodução

O prefeito classificou o encontro como positivo e afirmou que o senador e também pré-candidato ao Governo, Alan Rick, estaria pressionando a direção nacional da sigla para trazê-lo para sua base política.

“Foi bom, de novo, foi bom. E claro que o Alan tá pressionando ele, dizendo um monte de coisa lá e tal, né? E aí, ele deu uma meta para o Alan, o Alan não cumpriu. E aí, vamos ver”, disse.

Bocalom disse que segue confiante

Bocalom disse que segue confiante/Foto: ContilNet

Segundo Bocalom, a situação envolvendo o PSDB deve ter um desfecho na próxima terça-feira (17).

“Ficou de terça-feira a gente acabar de fechar o acordo, se é que vai dar acordo, terça-feira que vem”, acrescentou.

O prefeito afirmou estar esperançoso, mas disse manter cautela diante das articulações políticas em Brasília.

“Terça-feira que vem acaba logo essa agonia. Mas terça-feira que vem, se Deus quiser, dá para a gente fechar e a gente resolve. Mas eu tô esperançoso, né? A gente sempre fica com o pé atrás, né? Claro que ele [Aécio Neves] tem o maior carinho por mim, sabe da minha história dentro do PSDB e tal”, destacou.

Bocalom também foi questionado se poderia procurar o Avante caso o PSDB não abra espaço para sua candidatura ao Governo.

“Vamos pensar direito. Vamos ver o que a gente vai fazer de verdade. Vamos ver. Eu tô esperançoso que dê certo. Vamos ver. A gente vai parar para pensar depois. Vamos ver. Não vou especular nada não, para não dar conversa fiada”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.