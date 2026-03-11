Bocalom detalha conversa com Aécio e diz que decisão sobre entrada no PSDB sai na terça

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, abriu o jogo sobre a conversa que teve com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, em Brasília, na última terça-feira (10), e deu detalhes do encontro.

Bocalom busca se filiar ao partido tucano para disputar o Governo do Acre em 2026, após não encontrar espaço no PL.

O prefeito classificou o encontro como positivo e afirmou que o senador e também pré-candidato ao Governo, Alan Rick, estaria pressionando a direção nacional da sigla para trazê-lo para sua base política.

“Foi bom, de novo, foi bom. E claro que o Alan tá pressionando ele, dizendo um monte de coisa lá e tal, né? E aí, ele deu uma meta para o Alan, o Alan não cumpriu. E aí, vamos ver”, disse.

Segundo Bocalom, a situação envolvendo o PSDB deve ter um desfecho na próxima terça-feira (17).

“Ficou de terça-feira a gente acabar de fechar o acordo, se é que vai dar acordo, terça-feira que vem”, acrescentou.

O prefeito afirmou estar esperançoso, mas disse manter cautela diante das articulações políticas em Brasília.

“Terça-feira que vem acaba logo essa agonia. Mas terça-feira que vem, se Deus quiser, dá para a gente fechar e a gente resolve. Mas eu tô esperançoso, né? A gente sempre fica com o pé atrás, né? Claro que ele [Aécio Neves] tem o maior carinho por mim, sabe da minha história dentro do PSDB e tal”, destacou.

Bocalom também foi questionado se poderia procurar o Avante caso o PSDB não abra espaço para sua candidatura ao Governo.

“Vamos pensar direito. Vamos ver o que a gente vai fazer de verdade. Vamos ver. Eu tô esperançoso que dê certo. Vamos ver. A gente vai parar para pensar depois. Vamos ver. Não vou especular nada não, para não dar conversa fiada”, concluiu.