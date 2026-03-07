Bocalom encontra seu café em prateleira de supermercado: “Conquistou o coração do povo”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, aproveitou o fim de semana para visitar o supermercado neste sábado (7).

Ao chegar ao Araújo Mix, ele se deparou com seu produto, o Café Bocalom, sendo vendido nas prateleiras.

O prefeito registrou o momento com algumas fotos e compartilhou os cliques em suas redes sociais.

“E vejam só quem encontrei na prateleira do @aramixoficial: o nosso @cafebocalom! Um café que conquistou o coração do povo acreano pelo seu sabor e qualidade. Quem experimenta, se encanta. Prove e comprove!”, escreveu.