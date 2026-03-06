Bocalom publica novas nomeações e exonerações na Prefeitura de Rio Branco; confira

A Prefeitura de Rio Branco publicou, na edição desta sexta-feira (6) do Diário Oficial do Estado (DOE), uma série de exonerações e nomeações em cargos comissionados em diferentes secretarias e órgãos da administração municipal.

Entre as mudanças está a exoneração de Paola Morais de Lima, que ocupava cargo em comissão na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). Ela havia sido nomeada por meio do Decreto nº 881, de 20 de fevereiro de 2025. Para a mesma secretaria, foi nomeado Vitor Afonso de Oliveira Carvalho, que passa a exercer cargo em comissão com referência CC-2.

Ainda no âmbito da administração municipal, Milena de Souza Nascimento foi nomeada para o cargo de responsável pela Unidade de Controle Interno na Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC), com referência CC-7.

Na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Beatriz dos Santos Moura foi nomeada para cargo em comissão na Diretoria de Licenciamento e Aprovação de Projetos, com referência CC-4. No mesmo setor, Matheus Santos de Oliveira foi exonerado do cargo em comissão para o qual havia sido nomeado pelo Decreto nº 512, de 10 de fevereiro de 2025.

Também foi publicada a nomeação de Poliana de Menezes Lira para cargo em comissão na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), com referência CC-1. Já na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Marcelo Luiz de Oliveira Costa passa a exercer o cargo de assessor técnico e institucional, com referência CC-9.

O Diário Oficial também trouxe alterações em cargos comissionados de empresa pública vinculada ao município. Valtemir Alencar da Silva Júnior e Géssica Martins da Silva Menezes foram nomeados para funções com referência CEC-3. No caso de Géssica, a publicação também registra a exoneração do cargo anterior, de referência CEC-2, para o qual havia sido nomeada por portaria em fevereiro deste ano.

Situação semelhante ocorreu com Aulana Martins de Azevedo, que foi exonerada do cargo de referência CEC-1, ocupado desde março, e nomeada para a função de referência CEC-2.

Susyane de Oliveira Medeiros também teve movimentação funcional: foi exonerada do cargo de referência CEC-3, para o qual havia sido nomeada em janeiro, e nomeada para cargo de referência CEC-4.

João Victor Félix Moreno foi exonerado do cargo de referência CEC-2 e, na sequência, nomeado para função de referência CEC-3.

Já Leidiana de Aquino Pereira foi exonerada do cargo de referência CEC-1 e nomeada para exercer função com referência CEC-2.

As mudanças fazem parte de ajustes administrativos promovidos pela gestão municipal em cargos de confiança distribuídos em diferentes setores da prefeitura.