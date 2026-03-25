25/03/2026
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Bocalom entrega pedido de afastamento à Câmara nesta quinta-feira

Com a saída de Bocalom, a prefeitura ficará sob o comando do vice-prefeito Alysson Bestene

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Bocalom na tribuna da Câmara/Foto: Orna Audiovisual

O prefeito Tião Bocalom (PSDB) decidiu enviar seu pedido de afastamento do cargo à Câmara Municipal de Rio Branco nesta quinta-feira (25). A informação foi dada por ele mesmo à reportagem do ContilNet nesta quarta-feira (24).

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VEJA TAMBÉM: Bocalom diz não ter pressa para definir vice e que prioridade é formar chapas de deputados

Bocalom afirmou que o documento será protocolado na casa ainda pela manhã para ser lido aos vereadores. “Envio ainda amanhã pela manhã”, disse o prefeito.

No pedido, a validade está prevista para o dia 4 de abril, que é o prazo máximo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que os gestores do Executivo se afastem de seus cargos para concorrer às eleições.

Com o afastamento, o comando da Prefeitura de Rio Branco ficará sob a responsabilidade do vice-prefeito Alysson Bestene.

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