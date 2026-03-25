Bocalom diz não ter pressa para definir vice e que prioridade é formar chapas de deputados

Depois de finalmente conseguir ingressar no PSDB para disputar o Governo do Estado nas eleições de 2026, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou em entrevista exclusiva ao ContilNet nesta quarta-feira (25) que não está com pressa para definir quem será seu vice.

O prefeito entende que sua prioridade agora é definir as chapas de deputados federais e estaduais pelo partido, além das alianças que pretende construir futuramente.

“Não há discussão sobre vice, por enquanto. Isso vamos discutir lá para agosto. Não é agora”, afirmou.

Sobre o fato de seus adversários estarem em busca de um vice, Bocalom disse que sua estratégia é diferente.

“Agora é chapa de federal e estadual. Claro que você deve ter uma série de nomes. A estratégia dos meus adversários é uma, e a minha é outra. Não há nenhum nome definido ainda, e não tenho pressa para isso. Vai passar muita água debaixo da ponte. Vamos ver como será, quem cai e quem sobe. De repente, alguém diz que está com você e depois não está mais. Então, ainda há muita coisa para acontecer”, salientou.

Sobre as chapas, Bocalom comentou, no dia da inauguração do viaduto Mamédio Bittar, na semana passada, que alguns nomes de seu secretariado devem disputar vagas na Câmara e na Aleac, mas não especificou quem são essas figuras.

Mailza está prestes a definir seu vice

Quem está na dianteira na corrida para definir um vice é Mailza Assis (Progressistas). A vice-governadora já anunciou que o nome será do MDB, partido que integra sua base de apoio. Há grandes chances de ser a ex-deputada Jéssica Sales, mas o partido deve fazer o anúncio ainda nesta semana, conforme afirmou o presidente da sigla, Vagner Sales.

Jéssica não tem se manifestado sobre o assunto, e seu silêncio tem gerado uma série de especulações.

Alan ainda não tem vice

Alguns nomes já foram apontados nos bastidores como possíveis vices do senador Alan Rick (Republicanos). Entre eles estão a noiva do deputado Emerson Jarude (NOVO), Ana Paula Correia; a ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, que recentemente se juntou à base de Alan; e o deputado Gene Diniz, irmão do prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz.

Ao ContilNet, Alan foi categórico sobre a definição: “Não existe nada definido sobre vice.”