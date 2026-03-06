07/03/2026
Bocalom entrega quadra revitalizada e anuncia reforma de ginásio em Rio Branco

Prefeito publicou vídeo nesta sexta-feira (6) durante visita ao Conjunto Universitário, onde assinou ordem de serviço para nova obra.

O prefeito de Tião Bocalom divulgou nesta sexta-feira (6) um vídeo nas redes sociais mostrando a revitalização da quadra de grama sintética do Conjunto Universitário, em Rio Branco.

Segundo o gestor, o espaço esportivo foi totalmente reformado e voltou a receber atividades da comunidade, com foco em incentivar o esporte e o lazer entre crianças e jovens do bairro.

Durante a visita, diversas crianças aparecem no local e chegam a gritar o nome do prefeito enquanto ele percorre a quadra e conversa com moradores, mas também com direito a uma partida com os pequenos.

“A quadra de grama sintética do Conjunto Universitário foi totalmente revitalizada e agora está pronta para receber novamente a comunidade, incentivando o esporte, o lazer e a convivência no bairro”, afirmou Bocalom na publicação.

De acordo com o prefeito, a revitalização foi realizada com recursos de emenda do senador Sérgio Petecão. Já o deputado federal Eduardo Velloso destinou emenda para a compra de bolas e equipamentos esportivos.

Ainda durante a agenda, o prefeito assinou a ordem de serviço para a reforma do ginásio coberto localizado ao lado da quadra, ampliando os espaços destinados às práticas esportivas na região.

“Assinamos também a ordem de serviço para a reforma do ginásio coberto ao lado da quadra, ampliando as opções de esporte e lazer para a comunidade”, declarou.

Bocalom destacou que o objetivo das ações é ampliar os investimentos em espaços públicos voltados ao esporte e à convivência comunitária na capital acreana.

Veja o vídeo:

