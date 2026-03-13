Bocalom entrega reforma da quadra sintética do Tangará; investimento passa de R$ 320 mil

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, entregou nesta sexta-feira (13) a obra de recuperação da quadra em grama sintética do Conjunto Tangará, nas proximidades da Escola Sheila Maria Nasserala.

A obra custou R$ 327.953,68, sendo o valor oriundo de emenda do senador Sérgio Petecão.

A reforma da quadra contempla serviços de substituição da grama sintética, rede de proteção, calçada de contorno, recuperação de alambrado, arquibancadas e pinturas, melhorando as condições de uso do espaço pela população.

Bocalom afirmou que a reforma é um compromisso da Prefeitura com o esporte e a população.

“Essa iniciativa de reformar a quadra do bairro Tangará reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em investir na requalificação dos espaços públicos, promovendo inclusão social, qualidade de vida e valorização das comunidades por meio da infraestrutura urbana. Então, é um investimento para os moradores, para o esporte”, disse o prefeito.

Essa já é a 80ª quadra, entre construídas e reformadas, entregues na gestão do prefeito.