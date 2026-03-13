13/03/2026
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“Conversa pra boi dormir”, diz Bocalom sobre possibilidade de disputar o Senado e apoiar Alan

Prefeito nega rumores sobre candidatura ao Senado

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“Conversa pra boi dormir”, diz Bocalom
“Conversa pra boi dormir”, diz Bocalom/Foto: ContilNet

Em coletiva à imprensa na tarde desta sexta-feira (13), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, subiu o tom para desmentir os boatos que circulam nos bastidores da política acreana sobre uma possível desistência de sua pré-candidatura ao Governo para disputar uma vaga ao Senado Federal.

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O prefeito também negou que o PSDB — partido que está cortejando para disputar o Governo — esteja ganhando tempo para negar a possibilidade de ingressar na chapa.

“É apenas uma questão de que o PSDB Nacional tem a sua política interna no sentido de poder ampliar sua base no Congresso Nacional. Uma das coisas que eles pediram para a gente é que procurássemos arrumar um parlamentar que tenha mandato para poder levar junto dentro do projeto”, explicou o prefeito.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de, caso não viabilize um partido, lançar uma candidatura ao Senado em dobradinha com o senador Alan Rick (União Brasil) ao Governo, Bocalom foi enfático ao negar qualquer plano nesse sentido.

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“Eu tenho que rir. O povo inventa demais. Não existe nada disso, tudo é conversa para boi dormir. Nós vamos ter um partido”, rebateu.

O prefeito lembrou ainda que o partido Avante segue como uma alternativa sólida e que o calendário eleitoral ainda permite fôlego para as decisões finais.

“Ainda tem bastante tempo até o dia 4 de abril, tem tempo pra caramba”, concluiu o gestor.

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