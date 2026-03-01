Bocalom mostra lavoura de café e detalha produção em vídeo nas redes

O prefeito Tião Bocalom publicou um vídeo em suas redes sociais mostrando imagens aéreas de sua plantação de café. A gravação, segundo ele, foi produzida pela empresa responsável pelo fornecimento de insumos utilizados na lavoura.

Na publicação, o gestor detalhou a dimensão da área cultivada e os diferentes estágios de produção. De acordo com as informações divulgadas, a propriedade soma 20 hectares destinados ao café, sendo 4 hectares já em produção, 10 hectares com um ano de plantio e outros 6 hectares recém-plantados.

Ao comentar o registro, o prefeito destacou o crescimento da atividade e o potencial econômico do cultivo. “É a riqueza que brota da terra e se espalha para melhorar a vida das pessoas”, escreveu.

As imagens mostram a organização da plantação e evidenciam a expansão gradual da lavoura, com áreas em diferentes fases de desenvolvimento.

Veja o vídeo: