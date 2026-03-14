Bocalom pede corrente de oração por Bolsonaro e diz que ex-presidente está sendo “perseguido”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado (14) pedindo que apoiadores façam uma corrente de oração pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na gravação, Bocalom aparece em uma obra na capital acreana e aproveita a mensagem para convocar seguidores a rezarem pela saúde do ex-presidente. No vídeo, ele afirma que Bolsonaro tem sido alvo de perseguições e pede que a população ore para que Deus “continue lhe dando vida”.

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“Vamos orar pelo nosso presidente Bolsonaro, gente. Vamos todo mundo em uma corrente de oração pra pedir a Deus que interceda fortemente para salvar a vida do nosso querido ex-presidente”, disse.

O prefeito também declarou que Bolsonaro seria o “homem mais honesto e sério que passou pela República até hoje” e afirmou que há pessoas que estariam tentando prejudicá-lo. “Parece que querem matá-lo”, declarou Bocalom na gravação.

A manifestação ocorre em meio a mobilizações de aliados do ex-presidente. O senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, também convocou apoiadores recentemente para momentos de oração e manifestações religiosas em apoio ao pai.

Bolsonaro enfrenta problemas de saúde recorrentes e chegou a ser internado para tratamento médico nos últimos meses, o que tem mobilizado aliados e apoiadores nas redes sociais com pedidos de oração e manifestações de apoio.

No vídeo, Bocalom conclui pedindo união entre os apoiadores. “Não vamos deixar que essa máfia que tem aí mate Bolsonaro. Ele não vai morrer, ele vai estar eternamente nos nossos corações, mas nós queremos ele do nosso lado”, afirmou.