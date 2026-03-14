14/03/2026
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Prefeito Tião Bocalom “marca gol” em inauguração e brinca com edição nas redes sociais

No vídeo publicado pela equipe do prefeito, a comemoração ganhou um toque especial de edição: após balançar a rede

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Foto: Reprodução

O prefeito de Tião Bocalom protagonizou um momento descontraído durante a inauguração da quadra esportiva do Tangará, realizada nesta sexta-feira (13), em Rio Branco. Em imagens divulgadas nas redes sociais, o gestor aparece marcando um gol durante a agenda e comemorando a jogada de forma bem-humorada.

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No vídeo publicado pela equipe do prefeito, a comemoração ganhou um toque especial de edição: após balançar a rede, a cena é intercalada com imagens de jogadores internacionais celebrando gols, como se Bocalom estivesse reproduzindo o mesmo estilo de comemoração dos atletas.

“Eu acho Eu acho que agora a convocação vem, não é @mrancelotti Quadra do Tangará entregue. Mais esporte para a nossa população”, diz na legenda, quando o prefeito se refere ao treinador e técnico Carlo Ancelotti.

A montagem foi feita em tom de brincadeira e rapidamente chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais. Nos comentários, internautas reagiram com bom humor ao momento, destacando a descontração do prefeito durante a agenda pública. “Rapaz! @bocalom.oficial pode ser fácil batedor de pênalti do meu time. Não erra uma…kkkk”, disse um.

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