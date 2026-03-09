09/03/2026
ContilPop
Bocalom vai a Brasília se encontrar com Aécio e tentar entrar no PSDB: “Tenho fé que vai dar certo”

Ao mesmo tempo em que está em conversas com Bocalom, o PSDB também articula a possibilidade de ingressar na base de apoio à pré-candidatura de Alan Rick

Bocalom diz que tem fé que vai entrar no partido
Bocalom diz que tem fé que vai entrar no partido/Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, está a caminho de Brasília, nesta segunda-feira (9), para conversar com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, sobre sua possível filiação ao partido.

Depois de ter sido rifado pelo Partido Liberal (PL), Bocalom está em busca de uma nova sigla para disputar o Governo do Estado nas próximas eleições.

A reunião com Aécio Neves será nesta terça-feira (10), com horário ainda a ser definido. A informação foi dada ao ContilNet pelo próprio prefeito.

“Vai ser nesta terça. Eu estou com fé de que vai dar certo, mas tem tanta coisa sendo feita contra a gente nos últimos dias que fico até assim. Então, vamos esperar, mas eu tenho fé que vai dar certo”, disse o gestor.

Ao mesmo tempo em que está em conversas com Bocalom, o PSDB também articula a possibilidade de ingressar na base de apoio à pré-candidatura de Alan Rick ao Governo.

