Bolsonaro segue tratando pneumonia; não há previsão de alta

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma melhora clínica significativa em seu quadro de saúde, permitindo que a equipe médica autorizasse sua saída da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na noite desta segunda-feira (23).

Internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde o último dia 13, Bolsonaro agora segue o tratamento em um quarto comum, embora ainda não exista uma previsão oficial para a sua alta hospitalar.

De acordo com informações da CNN Brasil, o boletim médico divulgado nesta terça-feira (24) confirma que o ex-chefe do Executivo continua recebendo antibioticoterapia endovenosa para combater uma pneumonia bacteriana bilateral. O quadro foi originado por um episódio de broncoaspiração, que ocorre quando líquidos do estômago são aspirados para os pulmões.

Detalhes do tratamento e evolução

A recuperação de Jair Bolsonaro envolve uma equipe multidisciplinar e protocolos rigorosos para garantir a reabilitação total da função pulmonar.

Fisioterapia: O paciente realiza sessões diárias de fisioterapia respiratória e motora para fortalecer a musculatura e melhorar a capacidade de oxigenação.

Histórico da Internação: Bolsonaro deu entrada no hospital apresentando febre alta, sudorese, calafrios e queda na saturação de oxigênio, o que motivou sua internação imediata em regime de UTI.

Protocolo Atual: Após um período em cuidados semi-intensivos, a transferência para o quarto indica que o risco imediato foi controlado, embora o suporte clínico permaneça constante.

Resumo do boletim médico: Jair Bolsonaro (24/03/2026)

Confira os dados oficiais sobre o estado de saúde do ex-presidente:

Item do Boletim Informação Oficial Diagnóstico Pneumonia bacteriana bilateral Causa Broncoaspiração (líquido do estômago) Local de Internação Quarto (Alta da UTI em 23/03) Tratamento Antibióticos na veia e fisioterapia Saturação e Febre Estabilizadas conforme melhora clínica Previsão de Alta Inexistente no momento

Segundo o levantamento da CNN Brasil, o ex-presidente está reagindo bem aos medicamentos e ao suporte respiratório. O boletim, assinado pela equipe do DF Star, reforça que, apesar da saída da UTI ser um passo positivo, a pneumonia bacteriana exige cautela absoluta antes do retorno para casa. Familiares e aliados políticos têm acompanhado a evolução no hospital, enquanto apoiadores aguardam novas atualizações sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro nas redes sociais.