Bolsonaro tem alta prevista para sexta e seguirá para prisão domiciliar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve deixar o hospital DF Star, em Brasília, nesta sexta-feira (27). A informação foi confirmada por meio de um boletim médico divulgado nesta quinta-feira (26), que aponta uma evolução positiva no quadro de saúde do ex-mandatário após o diagnóstico de pneumonia bacteriana bilateral, decorrente de um episódio de broncoaspiração.

De acordo com o comunicado assinado pela equipe médica, Bolsonaro já não apresenta sinais de infecção aguda. “No momento encontra-se com boa evolução clínica. Deverá permanecer em vigilância clínica pelas próximas 24 horas, com previsão de alta hospitalar no dia 27 de março”, detalha a nota assinada pelos médicos Claudio Birolini, Leandro Echenique e Brasil Caiado.

Transição para o Regime Domiciliar

A saída do hospital marcará o início de uma nova fase jurídica para o ex-presidente. Graças a uma decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última terça-feira (24), Bolsonaro teve concedida a prisão domiciliar humanitária por um prazo inicial de 90 dias, em virtude de sua fragilidade física.

Assim que receber a alta médica, o ex-presidente seguirá diretamente para sua residência, onde começará a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de reclusão, referente à condenação por envolvimento em trama golpista.

Monitoramento e Restrições

A permanência em casa não significa liberdade plena. Conforme as cautelares impostas pelo STF, Bolsonaro será monitorado ininterruptamente por meio de tornozeleira eletrônica. A decisão de Moraes também restringe comunicações e visitas, exigindo que o ex-presidente mantenha o Judiciário informado diariamente sobre seu paradeiro e estado de saúde através de relatórios técnicos.

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A medida humanitária visa garantir que o réu receba o suporte médico necessário para sua recuperação total, sem que isso interrompa a execução da sentença judicial estabelecida pela Suprema Corte.