O ex-presidente Jair Bolsonaro inicia, nesta sexta-feira (27/03), o cumprimento de sua prisão domiciliar sob vigilância rigorosa. Após 14 dias internado no hospital DF Star para tratar uma broncopneumonia, a coluna apurou que a instalação da tornozeleira eletrônica ocorrerá imediatamente após sua chegada à residência, em Brasília.

A saída do hospital está prevista para as 10h. De acordo com fontes próximas ao caso, agentes responsáveis pelo monitoramento já aguardam o ex-mandatário no imóvel para viabilizar a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

As Regras dos 90 Dias

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, que converteu a custódia em domiciliar por razões de saúde, impõe condições estritas:

Uso Obrigatório: A tornozeleira deve permanecer ativa 24 horas por dia, permitindo o rastreamento em tempo real.

Com informações do Metrópoles.

Isolamento Político: Estão proibidas visitas de aliados políticos e pessoas envolvidas nos inquéritos em curso, permitindo-se apenas o contato com familiares e advogados.

Proibição de Saída: Bolsonaro não poderá deixar o perímetro da residência sem autorização judicial prévia.

Histórico da Internação

Bolsonaro foi hospitalizado em 13 de março com um quadro de broncopneumonia bacteriana bilateral por aspiração.

Durante as duas semanas de tratamento intensivo com antibióticos, sua defesa pleiteou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, alegando a necessidade de cuidados contínuos que o sistema prisional comum não poderia oferecer.

A expectativa agora gira em torno da reação dos apoiadores e da articulação da oposição, que vê no isolamento de Bolsonaro um desafio para a manutenção da militância ativa nos próximos meses.