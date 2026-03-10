10/03/2026
ContilPop
Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido após supostamente cair em rio no interior do Acre

Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido no Rio Juruá em Marechal Thaumaturgo
Apesar das dificuldades, os trabalhos de busca continuam na região | Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre continua realizando buscas por um homem que teria desaparecido após supostamente cair nas águas do Rio Juruá, no município de Marechal Thaumaturgo, no Vale do Juruá.

De acordo com o comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o major Josadac Cavalcante, as primeiras informações apontavam que a vítima teria caído de uma canoa e que haveria uma testemunha ocular do momento do acidente.

No entanto, após a equipe de militares chegar ao município e iniciar a coleta de informações com moradores e possíveis testemunhas, os relatos se mostraram diferentes.

“A informação inicial era de que ele teria caído da canoa e que havia uma testemunha ocular. Mas, quando a equipe chegou ao local e conversou com as pessoas, verificou-se que ninguém viu exatamente o momento da queda. O que foi encontrado foi a canoa descendo à deriva, sem a vítima”, explicou o comandante.

Segundo os bombeiros, moradores relataram apenas que viram a embarcação descendo pelo rio sem o ocupante. A canoa teria percorrido alguns quilômetros antes de ser localizada, o que dificulta a definição de um ponto exato onde o possível acidente ocorreu.

Devido à imprecisão da área, as equipes realizaram mergulhos em diferentes trechos do rio na tentativa de localizar a vítima. Apesar das dificuldades, os trabalhos de busca continuam na região.

De acordo com o major Josadac Cavalcante, nesta fase da operação os militares passaram a realizar principalmente buscas superficiais, levando em consideração o número de dias desde o possível desaparecimento.

As operações seguem sendo conduzidas pelo Corpo de Bombeiros na tentativa de localizar o homem desaparecido nas águas do Rio Juruá.

