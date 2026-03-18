18/03/2026
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BR-364 tem bloqueio total e filas quilométricas no interior do Acre; veja motivo

O protesto reúne familiares que cobram melhorias no sistema educacional

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A interdição tem impacto direto no tráfego regional
A interdição tem impacto direto no tráfego regional | Foto: ContilNet

O bloqueio realizado por mães e pais de crianças atípicas na BR-364, nas proximidades de Sena Madureira, já provoca um grande congestionamento nos dois sentidos da rodovia na tarde desta quarta-feira (18). Em poucos minutos de interdição, filas de veículos começaram a se formar, afetando motoristas que utilizam a via para deslocamento entre municípios.

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O protesto ocorre na entrada do Segundo Distrito e reúne familiares que cobram melhorias no sistema educacional, especialmente a contratação de mediadores escolares para atender alunos com necessidades específicas. Segundo os manifestantes, a ausência desses profissionais tem prejudicado diretamente o desenvolvimento e a inclusão das crianças nas escolas da rede pública.

Com faixas, cartazes e palavras de ordem, os participantes reforçam que o movimento é pacífico, mas seguirá por tempo indeterminado até que haja uma resposta concreta das autoridades. Eles exigem a presença de representantes do poder público no local para dialogar e apresentar soluções.

A interdição tem impacto direto no tráfego regional, já que a rodovia é uma das principais ligações do estado. Caminhoneiros, trabalhadores e viajantes relatam demora e incerteza quanto à liberação da pista.

Além do transtorno no trânsito, o ato chama atenção para a pauta da inclusão e levanta discussões sobre a estrutura oferecida às crianças atípicas nas escolas públicas. Os organizadores destacam que a mobilização é resultado de reivindicações antigas que, segundo eles, ainda não foram atendidas.

Até o momento, apenas veículos de emergência estão sendo liberados. Não há previsão para o fim do protesto, e a expectativa dos manifestantes é de que alguma autoridade compareça ao local ainda hoje para iniciar negociações.

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