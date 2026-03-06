Brasileira registra transporte escoltado de foguete em rodovia e vídeo impressiona nas redes sociais

Uma brasileira registrou um momento incomum enquanto seguia por uma rodovia nos Estados Unidos. Durante o trajeto, ela se deparou com o transporte escoltado de um foguete sendo levado em direção ao complexo espacial da NASA.

A gravação foi feita por Admeia Ferreira enquanto ela viajava pelo estado da Flórida rumo ao Centro Espacial Kennedy. No vídeo, é possível ver o grande equipamento sendo transportado por uma carreta especial, acompanhado por diversos veículos de segurança.

As imagens chamaram atenção nas redes sociais e rapidamente viralizaram, principalmente pela dimensão da operação logística envolvida no deslocamento do material aeroespacial.

Transportes desse tipo fazem parte da rotina das operações espaciais. Componentes de foguetes e outras estruturas utilizadas em lançamentos costumam ser deslocados entre centros de fabricação, montagem e lançamento por rodovias ou rotas marítimas.

Segundo especialistas do setor aeroespacial, essas movimentações são realizadas em horários estratégicos e contam com escolta para garantir a segurança da carga, além de reduzir impactos no trânsito.

O Centro Espacial Kennedy é uma das principais instalações de lançamento espacial do mundo e serve como base para diversas missões científicas e comerciais realizadas pela NASA e empresas parceiras.