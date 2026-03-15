Brasileiros marcam presença no tapete vermelho do Oscar 2026

Artistas brasileiros começaram a chegar ao tradicional tapete vermelho do Oscar 2026, uma das premiações mais importantes do cinema mundial. Entre os nomes que marcaram presença na cerimônia estão a atriz Alice Carvalho, a atriz Maria Fernanda Cândido, além dos atores Gabriel Leone e Adolpho Veloso.

A presença dos artistas brasileiros no evento foi destacada em publicações nas redes sociais e chamou a atenção do público que acompanha a premiação internacional. O tapete vermelho do Oscar reúne atores, diretores e personalidades da indústria do entretenimento de diversos países antes do início da cerimônia.

Reconhecida mundialmente por sua trajetória no cinema e na televisão, Maria Fernanda Cândido foi uma das brasileiras fotografadas no evento. Já Gabriel Leone, que também tem conquistado espaço em produções nacionais e internacionais, apareceu entre os convidados que participaram da chegada dos artistas.

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A atriz Alice Carvalho e o ator Adolpho Veloso também estiveram entre os brasileiros que desfilaram pelo tapete vermelho, reforçando a presença do país em um dos eventos mais aguardados do calendário cinematográfico.

A cerimônia do Oscar reúne anualmente produções e profissionais do cinema de todo o mundo e é considerada uma das maiores vitrines da indústria audiovisual. A participação de artistas brasileiros no evento costuma mobilizar fãs e espectadores que acompanham a premiação e torcem por maior destaque do Brasil no cenário internacional do cinema.