15/03/2026
ContilPop
Diogo Nogueira relata prejuízo após rumores de traição durante término com Paolla Oliveira
Oscar 2026 acontece neste domingo com filme brasileiro disputando quatro categorias
Seu Jorge elogia Wagner Moura e demonstra confiança na vitória brasileira no Oscar deste domingo
Framboesa de Ouro 2026 revela piores filmes do ano e brasileira Isis Valverde perde prêmio
Gustavo Tubarão desabafa sobre vício em pornografia: “Uma guerra dentro da minha cabeça”
Breno vence a Prova do Anjo no BBB 26 e coloca Jonas no Castigo do Monstro
LUTO: morre Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, aos 64 anos
Estudante afirma que recebeu mensagem de Alberto Cowboy aos 16 anos
“Uma música que terminou antes da hora”: Filha do cantor Amado Batista morre aos 46 anos
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic

Brasileiros marcam presença no tapete vermelho do Oscar 2026

Artistas do Brasil participam da chegada dos convidados na principal premiação do cinema mundial

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Brasileiros marcam presença no tapete vermelho do Oscar 2026
Brasileiros marcam presença no tapete vermelho do Oscar 2026/Foto: Reprodução

Artistas brasileiros começaram a chegar ao tradicional tapete vermelho do Oscar 2026, uma das premiações mais importantes do cinema mundial. Entre os nomes que marcaram presença na cerimônia estão a atriz Alice Carvalho, a atriz Maria Fernanda Cândido, além dos atores Gabriel Leone e Adolpho Veloso.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram
Oscar 2026

Maria Fernanda Cândido no Oscar 2026/Foto: Reprodução

A presença dos artistas brasileiros no evento foi destacada em publicações nas redes sociais e chamou a atenção do público que acompanha a premiação internacional. O tapete vermelho do Oscar reúne atores, diretores e personalidades da indústria do entretenimento de diversos países antes do início da cerimônia.

Artistas brasileiros começaram a chegar ao tradicional tapete vermelho

Artistas brasileiros começaram a chegar ao tradicional tapete vermelho/Foto: Reprodução

Reconhecida mundialmente por sua trajetória no cinema e na televisão, Maria Fernanda Cândido foi uma das brasileiras fotografadas no evento. Já Gabriel Leone, que também tem conquistado espaço em produções nacionais e internacionais, apareceu entre os convidados que participaram da chegada dos artistas.

LEIA TAMBÉM: Vídeo destaca sabores do Acre e viraliza nas redes ao mostrar o que o estado tem de bom

A atriz Alice Carvalho e o ator Adolpho Veloso também estiveram entre os brasileiros que desfilaram pelo tapete vermelho, reforçando a presença do país em um dos eventos mais aguardados do calendário cinematográfico.

A cerimônia do Oscar reúne anualmente produções e profissionais do cinema de todo o mundo

A cerimônia do Oscar reúne anualmente produções e profissionais do cinema de todo o mundo/Foto: Reprodução

A cerimônia do Oscar reúne anualmente produções e profissionais do cinema de todo o mundo e é considerada uma das maiores vitrines da indústria audiovisual. A participação de artistas brasileiros no evento costuma mobilizar fãs e espectadores que acompanham a premiação e torcem por maior destaque do Brasil no cenário internacional do cinema.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.