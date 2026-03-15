Vídeo destaca sabores do Acre e viraliza nas redes ao mostrar o que o estado tem de bom

Um vídeo publicado nas redes sociais pelo criador de conteúdo acreano Kauã Lucas chamou a atenção dos internautas ao destacar elementos da cultura e da culinária regional do Acre. Na gravação, o influenciador inicia com a pergunta: “Mas o que tem de bom no Acre?” e, em seguida, apresenta algumas das comidas típicas mais conhecidas do estado.

Ao longo do vídeo, Kauã mostra pratos e sabores tradicionais que fazem parte da identidade cultural acreana, como açaí, quibe de arroz e tacacá, alimentos bastante presentes no dia a dia da população local.

A proposta do conteúdo é responder, de forma leve e bem-humorada, a comentários comuns nas redes sociais que questionam o que o Acre tem de atrativo. Na legenda da publicação, o criador reforça a ideia ao escrever: “Se alguém disser que no Acre não tem nada de bom… com certeza esse vídeo é pra essa pessoa.”

A postagem rapidamente começou a receber comentários de seguidores e páginas voltadas ao turismo e à cultura local. Muitos usuários destacaram a riqueza gastronômica da região e elogiaram a iniciativa de valorizar os sabores e tradições do estado.

Nos comentários, internautas também reagiram de forma descontraída ao início do vídeo, afirmando que ficaram curiosos nos primeiros segundos antes de perceber a proposta da gravação.