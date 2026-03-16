16/03/2026
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Briga com socos, chutes e garrafadas é registrada em via pública no centro de Brasiléia

Discussão entre várias pessoas foi registrada por populares

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Briga com socos, chutes e garrafadas é registrada
Briga com socos, chutes e garrafadas é registrada/Foto: Reprodução

Uma briga generalizada envolvendo homens e mulheres foi registrada na noite deste domingo (15), na Rua Geny Assis, região central do município de Brasiléia, no interior do Acre. A confusão foi filmada por populares e as imagens passaram a circular nas redes sociais.

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No vídeo, é possível ver várias pessoas trocando agressões físicas em plena via pública. Durante o tumulto, dois homens aparecem no centro da briga enquanto outras pessoas tentam intervir para separar o confronto.

Em meio à confusão, mulheres também entram na discussão e passam a agredir outros envolvidos com socos e chutes. Em determinado momento, uma garrafa é quebrada e utilizada durante o confronto, aumentando ainda mais a tensão entre os participantes.

Apesar da violência registrada nas imagens, a briga é dispersada poucos instantes depois por pessoas que estavam no local. Até o momento, não há confirmação de feridos.

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A Polícia Militar não divulgou informações oficiais sobre a ocorrência, e também não há registro confirmado de atendimento relacionado ao caso no hospital do município.

O episódio voltou a gerar reclamações de moradores da região central de Brasiléia, que relatam problemas frequentes com confusões e barulho durante a noite e madrugada. Pela legislação brasileira, situações que causem perturbação do sossego, como gritaria, som alto ou tumultos em via pública, podem resultar em penalidades previstas na Lei de Contravenções Penais, incluindo multas e outras medidas administrativas.

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