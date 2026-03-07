Briga entre flanelinhas termina em tentativa de homicídio a facadas no Centro de Rio Branco

O flanelinha Francisco Amilton Souza da Silva, de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a golpes de faca no início da tarde desta sexta-feira (6), nas proximidades do Comando-Geral da Polícia Militar, na Avenida Brasil, região central de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Francisco teria se desentendido com outro flanelinha, o que acabou evoluindo para uma briga. Durante a confusão, o suspeito, que estava armado com uma faca, desferiu três golpes contra a vítima.

Francisco foi atingido com um corte na perna direita, outro no braço direito e um golpe na mão direita, que chegou a transfixar a mão. Após o ataque, o agressor fugiu do local e tomou rumo desconhecido.

Populares que passavam pela avenida encontraram a vítima caída e ferida. Diante da situação, prestaram ajuda e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. A equipe realizou os primeiros atendimentos, imobilizou a vítima e a encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar dos ferimentos, Francisco foi levado à unidade de saúde em estado de saúde estável.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram na área, colheram informações e realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deverá ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).