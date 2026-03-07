08/03/2026
ContilPop
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia

Briga entre flanelinhas termina em tentativa de homicídio a facadas no Centro de Rio Branco

Homem de 33 anos foi atingido com três golpes de faca nas proximidades do Comando-Geral da PM

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
De acordo com informações da polícia, Francisco teria se desentendido com outro flanelinha. Foto: ContilNet

O flanelinha Francisco Amilton Souza da Silva, de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a golpes de faca no início da tarde desta sexta-feira (6), nas proximidades do Comando-Geral da Polícia Militar, na Avenida Brasil, região central de Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com informações da polícia, Francisco teria se desentendido com outro flanelinha, o que acabou evoluindo para uma briga. Durante a confusão, o suspeito, que estava armado com uma faca, desferiu três golpes contra a vítima.

Francisco foi atingido com um corte na perna direita, outro no braço direito e um golpe na mão direita, que chegou a transfixar a mão. Após o ataque, o agressor fugiu do local e tomou rumo desconhecido.

LEIA TAMBÉM: Briga por ciúmes termina com duas mulheres esfaqueadas e homem foragido em Rio Branco

Populares que passavam pela avenida encontraram a vítima caída e ferida. Diante da situação, prestaram ajuda e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. A equipe realizou os primeiros atendimentos, imobilizou a vítima e a encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar dos ferimentos, Francisco foi levado à unidade de saúde em estado de saúde estável.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram na área, colheram informações e realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deverá ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.