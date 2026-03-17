Pelo segundo ano consecutivo, Bruna Marquezine marcou presença na cerimônia do Oscar, realizada no último domingo (15/03) em Los Angeles. A atriz brasileira chamou a atenção no tapete vermelho mesmo sem estar indicada em nenhuma categoria individual.

Marquezine participou do evento como convidada oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, reforçando seu status em Hollywood.

Com informações do Metrópoles, enquanto em 2025 sua presença foi ligada à campanha de Ainda Estou Aqui, este ano a atriz viajou aos Estados Unidos para prestigiar o filme O Agente Secreto.

A obra, dirigida por Kleber Mendonça Filho e estrelada por Wagner Moura, concorreu em quatro categorias, reafirmando a força do cinema nacional no exterior.

Com informações de Metrópoles

Homenagem com “Molho Brasileiro”

Além de deslumbrar em um vestido assinado pela Gucci e joias prateadas, Marquezine usou a moda como forma de apoio político e artístico. Nos bastidores, a atriz exibiu um broche personalizado em homenagem a Wagner Moura, que disputava a estatueta de Melhor Ator. O acessório trazia a frase irreverente: “Wagner Moura, molho brasileiro”.

Estratégia da academia

A participação da brasileira não é apenas social; faz parte de uma estratégia global da Academia para atrair novos públicos e aumentar o alcance digital da cerimônia. Com cerca de 45 milhões de seguidores no Instagram, Marquezine é uma ponte fundamental para o público jovem e latino-americano.

A prova do sucesso dessa estratégia foi a repercussão nas redes oficiais da instituição. Uma foto de Bruna publicada pelo perfil do Oscar registrou recordes de engajamento, ultrapassando 450 mil curtidas e 30 mil comentários, com interações de celebridades como Sasha Meneghel e Sabrina Sato, que celebraram a representatividade do Brasil na festa.