BYD Dolphin Mini é o carro mais vendido do Acre e em outros estados em fevereiro, revela Fenabrave

Com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a página Hoje na Bolsa divulgou os carros mais vendidos em fevereiro de 2026 no Brasil. O Acre parece estar cada vez mais adepto aos carros elétricos. O campeão de vendas no estado foi o Dolphin Mini, da BYD.

A marca também emplacou o modelo como o mais vendido nos estados de Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas.

O ramo de veículos no Brasil é estratégico para a economia, abrangendo desde a fabricação de automóveis até a produção de peças e componentes essenciais para o setor. O país possui uma indústria automotiva consolidada, que atende tanto ao mercado interno quanto à exportação, gerando empregos e fomentando inovação tecnológica.

O Dolphin Mini GS 2026 pode ser encontrado por R$ 119.990,00. O modelo Dolphin Mini GL 2026 tem três valores diferentes para taxistas, pessoa com deficiência (PCD) e pessoa jurídica.