Morre Marlene Dossa, mãe da presidente da Associação Comercial do Acre

Faleceu neste sábado (18), em Rio Branco, Marlene Dossa. Ela era mãe da empresária Patrícia Dossa, atual presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), uma das principais entidades representativas do setor produtivo e empresarial do estado.
Logo após a confirmação do falecimento, a diretoria da ACISA manifestou publicamente seu profundo pesar institucional pela perda. Em nota oficial, a associação prestou condolências e solidariedade à presidente Patrícia Dossa, bem como a todos os familiares, parentes e amigos afetados pela partida de Marlene.
A família divulgou as informações sobre o cronograma das cerimônias de despedida para aqueles que desejarem prestar suas últimas homenagens. Os ritos fúnebres ocorrerão concentrados no mesmo local:
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Velório: Tem início na noite deste sábado, 18 de julho, a partir das 18h.
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Sepultamento: Está agendado para a manhã deste domingo, 19 de julho, às 10h.
Ambos os atos acontecem nas dependências do Cemitério Morada da Paz, localizado na capital acreana.