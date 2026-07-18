20/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Morre Marlene Dossa, mãe da presidente da Associação Comercial do Acre

Associação Comercial emitiu nota pública de pesar manifestando solidariedade à Patrícia Dossa

Por Fhagner Soares, ContilNet 18/07/2026 às 18:17
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Morre Marlene Dossa, mãe da presidente da Associação Comercial do Acre
Entidade empresarial acreana manifestou solidariedade aos familiares e amigos/ Foto: Reprodução

Faleceu neste sábado (18), em Rio Branco, Marlene Dossa. Ela era mãe da empresária Patrícia Dossa, atual presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), uma das principais entidades representativas do setor produtivo e empresarial do estado.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Logo após a confirmação do falecimento, a diretoria da ACISA manifestou publicamente seu profundo pesar institucional pela perda. Em nota oficial, a associação prestou condolências e solidariedade à presidente Patrícia Dossa, bem como a todos os familiares, parentes e amigos afetados pela partida de Marlene.

A família divulgou as informações sobre o cronograma das cerimônias de despedida para aqueles que desejarem prestar suas últimas homenagens. Os ritos fúnebres ocorrerão concentrados no mesmo local:

  • Velório: Tem início na noite deste sábado, 18 de julho, a partir das 18h.

  • Sepultamento: Está agendado para a manhã deste domingo, 19 de julho, às 10h.

Ambos os atos acontecem nas dependências do Cemitério Morada da Paz, localizado na capital acreana.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.