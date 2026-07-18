Morre Marlene Dossa, mãe da presidente da Associação Comercial do Acre

Entidade empresarial acreana manifestou solidariedade aos familiares e amigos/ Foto: Reprodução

Faleceu neste sábado (18), em Rio Branco, Marlene Dossa. Ela era mãe da empresária Patrícia Dossa, atual presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), uma das principais entidades representativas do setor produtivo e empresarial do estado.

Logo após a confirmação do falecimento, a diretoria da ACISA manifestou publicamente seu profundo pesar institucional pela perda. Em nota oficial, a associação prestou condolências e solidariedade à presidente Patrícia Dossa, bem como a todos os familiares, parentes e amigos afetados pela partida de Marlene.

A família divulgou as informações sobre o cronograma das cerimônias de despedida para aqueles que desejarem prestar suas últimas homenagens. Os ritos fúnebres ocorrerão concentrados no mesmo local:

Velório: Tem início na noite deste sábado, 18 de julho, a partir das 18h.

Sepultamento: Está agendado para a manhã deste domingo, 19 de julho, às 10h.

Ambos os atos acontecem nas dependências do Cemitério Morada da Paz, localizado na capital acreana.