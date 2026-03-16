“Calafate do Jamal” crianças viralizam nas redes sociais: “Para onde olho é esse passinho”

Um vídeo simples, gravado em uma rua de Rio Branco, acabou conquistando milhares de visualizações nas redes sociais. A gravação mostra um grupo de jovens fazendo o chamado passinho do “Calafate do Jamal”, uma dança improvisada que rapidamente viralizou no Instagram e já ultrapassou 24 mil visualizações no perfil da jovem Adryelle Lima.

Nas imagens, os jovens aparecem reunidos na rua, dançando e se divertindo enquanto repetem o “passinho”, que acabou chamando a atenção de quem assistiu ao vídeo. A publicação viralizou rapidamente e recebeu dezenas de comentários de moradores e internautas que reconheceram amigos, vizinhos e até familiares nas imagens.

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A própria autora da postagem entrou na brincadeira ao escrever na legenda: “Meus filhos do Aroeira, pra onde eu olho é esse passinho… kkkkkkk”, acompanhada de emojis de risada.

Nos comentários, a repercussão foi imediata. Muitos internautas aproveitaram para marcar conhecidos que aparecem no vídeo, enquanto outros destacaram o clima descontraído registrado na gravação.

Uma das seguidoras chegou a marcar uma amiga ao identificar uma criança no meio da roda de dança: “Olha teu pequeno aí no meio. Kakakkakaka”, escreveu.

Além das brincadeiras, o vídeo também despertou nostalgia em alguns moradores. Um comentário chamou atenção ao lembrar de tempos passados em que as ruas eram palco constante de brincadeiras entre jovens. “Trouxe lembranças de uns 20 anos atrás, quando esses jovens podiam ficar brincando nas suas ruas”, escreveu um internauta.