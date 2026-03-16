18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

“Calafate do Jamal” crianças viralizam nas redes sociais: “Para onde olho é esse passinho”

Registro descontraído de jovens dançando em rua do bairro Calafate conquistou internautas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Foto: Reprodução/Redes sociais

Um vídeo simples, gravado em uma rua de Rio Branco, acabou conquistando milhares de visualizações nas redes sociais. A gravação mostra um grupo de jovens fazendo o chamado passinho do “Calafate do Jamal”, uma dança improvisada que rapidamente viralizou no Instagram e já ultrapassou 24 mil visualizações no perfil da jovem Adryelle Lima.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Nas imagens, os jovens aparecem reunidos na rua, dançando e se divertindo enquanto repetem o “passinho”, que acabou chamando a atenção de quem assistiu ao vídeo. A publicação viralizou rapidamente e recebeu dezenas de comentários de moradores e internautas que reconheceram amigos, vizinhos e até familiares nas imagens.

LEIA TAMBÉM: Passinho do Jamal: conheça a coreografia que conquistou João Gomes e Felipe Amorim

A própria autora da postagem entrou na brincadeira ao escrever na legenda: “Meus filhos do Aroeira, pra onde eu olho é esse passinho… kkkkkkk”, acompanhada de emojis de risada.

Nos comentários, a repercussão foi imediata. Muitos internautas aproveitaram para marcar conhecidos que aparecem no vídeo, enquanto outros destacaram o clima descontraído registrado na gravação.

Uma das seguidoras chegou a marcar uma amiga ao identificar uma criança no meio da roda de dança: “Olha teu pequeno aí no meio. Kakakkakaka”, escreveu.

Além das brincadeiras, o vídeo também despertou nostalgia em alguns moradores. Um comentário chamou atenção ao lembrar de tempos passados em que as ruas eram palco constante de brincadeiras entre jovens. “Trouxe lembranças de uns 20 anos atrás, quando esses jovens podiam ficar brincando nas suas ruas”, escreveu um internauta.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.