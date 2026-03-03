03/03/2026
ContilPop
Como está Valeria, namorada de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas
Que horas começa a Lua de Sangue? Veja o melhor horário para observar o eclipse lunar
Com quase 4 mil lojas e atuação em 16 países, O Boticário é o maior varejo de beleza do mundo
Zendaya e Tom Holland se casaram, afirma estilista e amigo íntimo da atriz
Chico Buarque x Ratinho: Justiça procura apresentador na sede do SBT
“Clube do Olho Roxo”: entenda a teoria que envolve famosos e líderes mundiais
Quentin Tarantino morreu em ataque contra Israel? Entenda o boato viral
Márcia Sensitiva afirma que 3 de março é o pior dia do ano: entenda o motivo
Geladeira em miniatura viraliza e revela nova moda entre adultos
Horóscopo 2026: confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Câmara de Sena Madureira divulga nota de pesar pela morte do vereador Francisco Maia

No comunicado oficial, o Poder Legislativo destacou a trajetória do parlamentar

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Foto: Reprodução

A Câmara Municipal de Sena Madureira divulgou nesta terça-feira (03) uma nota de pesar lamentando a morte do vereador Francisco Maia, ocorrida em Rio Branco, após complicações de saúde.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

No comunicado oficial, o Poder Legislativo destacou a trajetória do parlamentar, ressaltando seu compromisso com o mandato e a dedicação à população do município. Segundo a nota, Francisco Maia exerceu sua função com responsabilidade, sempre atuando em defesa dos interesses da comunidade e contribuindo para o desenvolvimento de Sena Madureira.

LEIA TAMBÉM: URGENTE: morre o vereador Francisco Maia, após dias internado na UTI do Santa Juliana

A Câmara também enfatizou que sua atuação foi marcada pelo diálogo, respeito e empenho no serviço público, características lembradas por colegas e servidores da Casa.

No texto, os vereadores manifestaram solidariedade aos familiares, amigos e a todos que conviveram com o parlamentar, desejando força neste momento de dor e irreparável perda.

Ao final, a instituição afirmou que Sena Madureira se despede de um representante do povo que deixa seu nome registrado na história do Legislativo municipal.

A nota foi assinada pela Câmara Municipal de Sena Madureira e publicada na mesma data da confirmação do falecimento.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.