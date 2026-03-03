Câmara de Sena Madureira divulga nota de pesar pela morte do vereador Francisco Maia

A Câmara Municipal de Sena Madureira divulgou nesta terça-feira (03) uma nota de pesar lamentando a morte do vereador Francisco Maia, ocorrida em Rio Branco, após complicações de saúde.

No comunicado oficial, o Poder Legislativo destacou a trajetória do parlamentar, ressaltando seu compromisso com o mandato e a dedicação à população do município. Segundo a nota, Francisco Maia exerceu sua função com responsabilidade, sempre atuando em defesa dos interesses da comunidade e contribuindo para o desenvolvimento de Sena Madureira.

A Câmara também enfatizou que sua atuação foi marcada pelo diálogo, respeito e empenho no serviço público, características lembradas por colegas e servidores da Casa.

No texto, os vereadores manifestaram solidariedade aos familiares, amigos e a todos que conviveram com o parlamentar, desejando força neste momento de dor e irreparável perda.

Ao final, a instituição afirmou que Sena Madureira se despede de um representante do povo que deixa seu nome registrado na história do Legislativo municipal.

A nota foi assinada pela Câmara Municipal de Sena Madureira e publicada na mesma data da confirmação do falecimento.